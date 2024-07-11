Это установила юридическая служба Европейского Союза. Напомним, что политики встретились на прошлой неделе в Москве.

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Поездка Орбана противоречит договорам ЕС

По данным дипломатических источников издания, юридическая служба ЕС в среду, 10 июля, сообщила государствам-членам, что действия Орбана нарушили договоры Евросоюза, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

Отмечается также, что глава венгерского правительства нарушил положение, которое призывает всех членов осуществлять внешнеполитическую деятельность "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности".

В то же время глава Европейского совета Шарль Мишель в комментарии Financial Times назвал поездку Орбана в Москву "политической ошибкой", подчеркнув, что за 10 лет работы в Евросоюзе "никогда не видел такой жесткой реакции со стороны 26 других стран" на действия одной.

В частности, Мишель заявил, что уже встречался с Виктором Орбаном на нынешнем Саммите НАТО в Вашингтоне. Сейчас глава Евросовета находится в контакте с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше.

К слову, кремлевский хозяин любезно встретил Виктора Орбана 5 июля в Москве и сразу начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева. О том, какие заявления звучали, что говорили об Украине и главные тезисы разговора политиков читайте по ссылке.