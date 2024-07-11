Це встановила юридична служба Європейського Союзу. Нагадаємо, що політики зустрілися минулого тижня у Москві.

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Поїздка Орбана суперечить договорам ЄС

За даними дипломатичних джерел видання, юридична служба ЄС у середу, 10 липня, повідомила державам-членам, що дії Орбана порушили договори Євросоюзу, які забороняють будь-які "заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу".

Зазначається також, що очільник угорського уряду порушив положення, яке закликає всіх членів здійснювати зовнішньополітичну діяльність "беззастережно в дусі лояльності та взаємної солідарності".

Водночас глава Європейської ради Шарль Мішель у коментарі Financial Times назвав поїздку Орбана до Москви "політичною помилкою", наголосивши, що за 10 років роботи в Євросоюзі "ніколи не бачив такої жорсткої реакції з боку 26 інших країн" на дії однієї.

Зокрема, Мішель заявив, що вже зустрічався з Віктором Орбаном на цьогорічному Саміті НАТО у Вашингтоні. Наразі очільник Євроради перебуває в контакті з іншими лідерами ЄС, щоб вирішити, як діяти далі.

До слова, кремлівський господар люб'язно зустрів Віктора Орбана 5 липня у Москві та відразу розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва. Про те, які заяви лунали, що говорили про Україну та головні тези розмови політиків читайте за посиланням.