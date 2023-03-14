Во-первых, диктатор опасается элитного заговора. Дело в том, что российские олигархи и истеблишмент очень недовольны происходящим. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Все плохо, но вы держитесь

Надо понимать, говорит оппозиционер, что российский истеблишмент и те же олигархи – это ужасно прагматичные люди. "Им все эти разговоры о патриотизме, укрофашистах и НАТО у ворот не интересны. Они сами вам таких историй расскажут вагон и маленькую тележку, будем слушать и плакать. Поэтому они не покупаются на чужую откровенную чушь", – утверждает Галлямов.

С их точки зрения все было хорошо до начала войны. Они зарабатывали деньги, ситуация была стабильной, никаких правил они не нарушали.

Фактически, они сейчас предъявляют Путину: "Мы же по правилам играли, за что ты нас вбросил в этот ад? У нас теперь счета на Западе арестованы, мы из уважаемых людей превратились в неких маргиналов, которым руки никто не продает, имущество и недвижимость арестовывают, где-то уже начали конфисковать... Еще и какой-то Пригожин грозит небесными карами за недостаточный патриотизм, кувалдой размахивает.

– отмечает Аббас Галлямов.

Все плохо, – продолжает он, и Путин это чувствует. Диктатор считает себя большим политиком, стратегом и коммуникатором. Поэтому он решил пообщаться с олигархами, чтобы убедить их. Он помнит, что история его противостояния с Ходорковским начиналась с личного спора во время публичной встречи. Как подчеркивает оппозиционер, до этого Сергей Богданчиков, который по команде Путина должен был заниматься бизнес-проектами, пересекающимися с темами Ходорковским, не мог справиться с ним. Путин взял это на себя, посадил его и отобрал все имущество.

"У него это в памяти. Он человек консервативный – однажды что-то начал и все время это делает. Он чувствует, что справится", – говорит Галлямов.

Во-вторых, он хочет послать сигнал о том, что ситуация нормальная. Диктатор отошел от прошлогоднего шока, связанного с неспособностью победить, поэтому пытается сейчас доказать, что все нормально, все по плану.

"Восстанавливает старые практики, ведь такие встречи раньше регулярно проходили. Это еще одна аудитория, которой он расскажет о том, что все стабильно, все хорошо", – заметил политтехнолог.

В-третьих, нужно попросить денег. Правда, это противоречит предыдущему тезису о том, что "все стабильно, все хорошо".

В перспективе все стабильно, все хорошо, но пока денег дайте. Правительство уже пыталось обложить их разовым налогом, они брыкаются, мол, и так много потеряли. Значит, Путин должен нажать, потому что правительству деньги нужны – оно же у нас патриотическое, не то что вы,

– говорит оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Кроме того, очень важная составляющая – внешнеполитическая. Так, объясняет политтехнолог, нужно произвести впечатление на Украину и Запад уверенностью в своих силах и намерением воевать долго.

"Украинцы же отказываются садиться за стол переговоров, думают, что сейчас еще немного поддадим путинской армии, и они сломаются", – отмечает Галлямов.

По его словам, Путин пытается послать противоположный сигнал: "Нет, не сломаемся. Будем и дальше работать, все нормально, тылы наши крепкие, ситуация стабильная, с олигархами я договорюсь, экономика будет работать, ресурсов на войну хватит. Поэтому лучше не фантазируйте, а садитесь за стол переговоров и соглашаетесь с тем, что мы у вас что-нибудь отжуем".

Это попытка втереть туфту, более приличное слово подобрать не получается. Потому что на самом деле все очень плохо в стране, ситуация аховая: и экономика ухудшается, и уровень жизни падает, и никаких перспектив нет. Есть ясное понимание, что страна скользит вниз в направлении какой-то революции. Никто не знает, как она будет выглядеть и в какой момент произойдет. Но чувствуют, что будет что-то грандиозное,

– заметил российский оппозиционер.

В аппарате настроения абсолютно упадочные. Никто не делает никаких долгосрочных проектов. Все, что можно отложить в долгий ящик, отстрачивают. "Никаких проектов развития. Только там, где нужно отчитаться перед Путиным, пустить пыль в глаза, что-нибудь изобразят", – говорит политтехнолог. Работают лишь краткосрочные проекты, которые нельзя не делать, иначе все рухнет.

"Путин постоянно блефует. Сейчас он должен блефонуть так эффективно, чтобы Украина и Запад поверили, что воевать он может до бесконечности", – подытожил Галлямов.