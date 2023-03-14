Об этом в эфире 24 Канала заявила народная депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. По ее словам, политическая и военная верхушка России очень нервничает из-за создания международного трибунала и всячески пытается помешать.
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"Очень нервничает политическая и военная верхушка России относительно международного трибунала, пытается противодействовать ему, дискредитировать нашу инициативу разными способами", – отметила она.
Наказание для страны-агрессора
Мезенцева отметила, что сейчас Украина и страны-партнеры работают, чтобы всех причастных к войне признали международными преступниками и присудили им пожизненное заключение.
Также глава украинской делегации в ПАСЕ добавила, что Украина, вступая в Совет Европы, отменила смертную казнь. Однако Россия уже исключена из организации.
"Россию исключили из Совета Европы. Они могут вернуться к смертным наказаниям. Сами себя они никогда не накажут. Поэтому мы просим партнеров, чтобы это не сходило с повестки дня. Я сравниваю это со смолой, которая очень тяжела в изменении формы. Но это не означает, что ее нельзя изменить", – отметила она.
Многие считают, что статуса международных террористов и пожизненного заключения недостаточно для тех, кто совершал столь жестокие преступления против украинцев. Мария Мезенцева подчеркнула, что Украина – это правовое государство, которое придерживается всех международных норм.
Мы все хотим, чтобы он (Владимир Путин – 24 Канал) висел на ветке. Но Украина – это государство, исповедующее стандарты международного гуманитарного, уголовного права и так далее,
– подчеркнула депутат.
Международный уголовный суд (МУС) возбудит два дела против России: смотрите видео
Международный уголовный суд откроет два дела против России: коротко
- За военные преступления России в Украине Международный уголовный суд (МУС) возбудит два дела. Они будут возбуждены в связи с вторжением страны-террористки и будут касаться похищения украинских детей и умышленного нападения на гражданскую инфраструктуру. Более того, Международный суд также потребует ордера на арест нескольких причастных лиц.
- Как отметили в NYT, эти дела являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала конфликта и результатом месяцев работы специальных следственных групп. Пока неизвестно, кому суд планирует предъявить обвинения по каждому делу, однако есть предположение, что одним из фигурантов будет и президент страны-агрессора Владимир Путин.
- Однако в СМИ подчеркнули, что вероятность судебного разбирательства остается небольшой, ведь МУС не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст собственных чиновников. Поэтому ордера на арест подозреваемых ни в одном из дел пока не ожидаются в ближайшее время.