Про це в ефірі 24 Каналу заявила народна депутатка України, очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева. За її словами, політична та військова верхівка Росії дуже нервує через створення міжнародного трибуналу та всіляко намагається завадити.

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"Дуже нервує політична і військова верхівка Росії щодо міжнародного трибуналу, намагається протидіяти йому, дискредитувати нашу ініціативу різними способами", – зауважила вона.

Покарання для країни-агресорки

Мезенцева зазначила, що наразі Україна та країни-партнери працюють, щоб усіх причетних до війни визнали міжнародними злочинцями та присудили їм довічне ув’язнення.

Також очільниця української делегації в ПАРЄ додала, що Україна, вступаючи до Ради Європи, скасувала смертну кару. Однак Росія вже виключена з організації.

"Росію виключили з Ради Європи. Вони можуть повернутися до смертних покарань. Самі себе вони ніколи не покарають. Тому ми просимо партнерів, щоб це не сходило з порядку денного. Я порівнюю це зі смолою, яка дуже важка у зміні форми. Але це не означає, що її не можна змінити", – відзначила вона.

Багато хто вважає, що статусу міжнародних терористів та довічного ув’язнення не достатньо для тих, хто чинив настільки жорстокі злочини проти українців. Марія Мезенцева підкреслила, що Україна – це правова держава, яка дотримується усіх міжнародних норм.

Ми усі хочемо, щоб він (Владімір Путін – 24 Канал) висів на гілляці. Але Україна – це держава, яка сповідує стандарти міжнародного гуманітарного, кримінального права тощо,

– наголосила депутатка.

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