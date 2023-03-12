Детальніше про домовленості міністрів юстиції країн ЄС розповідає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Злочинці мають нести відповідальність

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що створення Міжнародного центру переслідування за злочин агресії проти України – це прогрес у судовій сфері. Цей центр буде пов'язаний зі Спільною слідчою групою найближчим часом і почне свою роботу влітку 2023 року. За словами міністра, цей орган полегшить збирання доказів щодо воєнних злочинів для майбутніх судових процесів.

Ми вважаємо, що Міжнародний Конституційний Суд має відігравати центральну роль, і Єврокомісія продовжить надавати повну підтримку його роботі під час паралельних обговорень різних механізмів судового переслідування на основі документа про варіанти з нашими міжнародними партнерами,

– додав єврокомісар Дідьє Рейндерс.

Європейський чиновник наголосив, що президентство Швеції та ЄС продовжать підтримувати Україну. Зокрема, міністри юстиції твердо стоять на своєму зобов'язанні зробити свій внесок у забезпечення повної відповідальності за злочини, скоєні під час війни в Україні.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс додав, що міжнародні партнери підтримують Україну в тому, що злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Зокрема, мова йде про депортацію дітей з України, доказів цього злочину стає все більше.

"Дозвольте мені запевнити вас, що ми не залишимо каменя на камені, щоб затримати винних у цих злочинах", – сказав член Єврокомісії.

Зазначимо, згідно з даними Офісу Генерального прокурора, станом на 10 березня 2023 року зареєстровано 73502 воєнні злочини, скоєні Росією під час війни в Україні.

Росія понесе фінансову відповідальність

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що питання про відшкодування збитків є невіддільною частиною, коли йдеться про забезпечення справедливості. Єврокомісія підтримує створення Міжнародного реєстру збитків.

Такий реєстр дозволить нам отримати докази від громадян щодо заподіяних матеріальних збитків в одному центральному місці. Тоді ми точно будемо знати за що Росія несе фінансову відповідальність. Коли справа дійде до оплати, то вона буде дуже висока,

– підкреслив член Єврокомісії.

Крім того, в ЄС обговорюють, як можуть бути використані заморожені російські активи як джерело фінансових ресурсів. Їх можна було б інвестувати в Україну та витратити на відшкодування збитків. У будь-якому разі, це наголошує на необхідності ефективної реалізації всіх санкцій.

Зазначимо, за даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, внаслідок повномасштабної війни Росія завдала збитків та руйнувань на 600 – 750 мільярдів доларів станом на початок 2023 року.

Покарання за порушення санкцій

Крім того, під час засідання у Раді ЄС міністри обговорили нову директиву про порушення санкцій. За словами міністра юстиції Швеції Гуннара Стреммера, існує потужна підтримка серед держав-членів щодо цієї пропозиції.

Я поінформував міністрів про переговори з директиви й про повернення і конфіскацію активів. Ми робимо хороші успіхи у цих переговорах і домовившись, у нас буде великий вплив на фінанси злочинних організацій,

– сказав міністр.

Єврокомісар Дідьє Рейндерс додав, що заморожені активи можуть бути витрачені на відновлення України.

Зазначимо, в грудні минулого року Єврокомісія запропонувала зробити порушення санкцій Євросоюзу кримінальним злочином на всій території ЄС. Директива включатиме точні визначення кримінальних злочинів, пов'язаних із порушенням обмежувальних заходів ЄС. Згідно з пропозицією, всі держави-члени блоку будуть мати однаковий рівень штрафів і це закриє наявні юридичні лазівки та посилить стримувальний ефект порушення санкцій ЄС.

ЄК запропонувала вважати кримінальним правопорушенням надання коштів або економічних ресурсів доступним або на користь визначеної особи, організації чи органу; не заморожування цих коштів; здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС; торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено та інше.

Покарання буде залежати від правопорушення. Так, окрему особу може бути присуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п'яти років позбавлення волі. Водночас компаніям доведеться заплатити штрафи у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи за рік.

Міжнародний трибунал: спеціальний або гібридний

У Європейському Союзі продовжують розглядати різні варіанти створення трибуналу для покарання воєнних злочинців. Серед варіантів є і "гібридний трибунал", що передбачає собою трибунал заснований на українському законодавстві та схвалений/підтриманий Генеральною Асамблеєю ООН.

Ще під час спілкування з журналістами у Львові єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс дав зрозуміти, що тема "гібридного трибуналу" все ще актуальна в європейських інституціях. Однак, для створення такого органу ЄС повинен отримати підтримку більшості міжнародної спільноти.

На питання кореспондентки 24 Каналу, міністр юстиції Швеції та член Єврокомісії заявили, що наразі розглядаються всі варіанти можливого трибуналу.

Наразі більше йде дискусія про те, як це буде зроблено практичним та ефективним способом. Наскільки я розумію, підхід держав-членів дуже відкритий і прагматичний. У будь-якому випадку це спрацює,

– відповів міністр юстиції Швеції.

За його словами, шведське президентство у Раді ЄС наголосило на важливості національних судів та універсальної юрисдикції як частини стратегії, яка подбає про різні аспекти воєнних злочинів.

Єврокомісар додав, що ЄС працює з самого початку повномасштабної війни над воєнними злочинами та, можливо, геноцидом. Член Єврокомісії заявив, що зараз є три рівні можливих рішень, а "гібридний трибунал" може стати "бронзовим рішенням".

"Золотим рішенням" як для уповноваженого з питань юстиції є Міжнародний кримінальний суд, і Україні буде важливо ратифікувати статут, щоб взяти участь у МКС. Я закликав держави-члени ЄС продовжувати працювати над внесенням змін в деякі компетенції МКС щодо всіх видів ситуацій, пов'язаних зі злочином агресії", – заявив Рейндерс.

Єврокомісар назвав запит України щодо спеціального трибуналу "срібним рішенням" і наголосив, що ЄС відкритий для обговорення та обміну поглядами. Рейндерс зауважив, що є пропозиції перейти на третій рівень рішень – "гібридний трибунал". Цю пропозицію єврокомісар ознаменував "бронзовою".

Ми дуже відкриті для прагматичного підходу, і ми подивимося, яке рішення буде мати дуже широку підтримку, адже, щоб йти далі для нас дуже важлива міжнародна підтримка, можливо, навіть в Генеральній Асамблеї ООН,

– відповів єврокомісар.

За словами представника Єврокомісії, "гібридний трибунал" вже використовувався у минулому.

Хоча деталі "гібридного трибуналу" не розголошуються, Київ виступає проти створення такого органу. Офіс Президента офіційно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії Росії.

За словами голови ОП Андрія Єрмака, Україна прагне покарання керівництва Росії за рішення про збройну агресію проти України й найшвидший шлях до цього – це створення спеціального трибуналу.

В Україні вважають, що альтернативний "гібридний трибунал" може не притягнути кремлівську верхівку до відповідальності.

Новий ризик – те, що деякі країни висловлюються на користь гібридного трибуналу, який є неприйнятним. Чому гібридний трибунал неприйнятний? Бо він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з Путіна, Лаврова і Мішустіна. Це – головна проблема гібридного проєкту,

– сказав Єрмак.

Американська юристка та науковець Дженніфер Трахан у своїй статті зауважила, що гібридний трибунал в межах української судової системи, ймовірно, забезпечить імунітет вищого російського керівництва від відповідальності. Крім того, вироки українських суддів або змішаної колегії не будуть мати такої авторитетної ваги, як рішення всього міжнародного трибуналу, створеного в межах системи ООН.

20 березня у Лондоні відбудеться зустріч міністрів юстиції з усього світу для підтримки Міжнародного кримінального суду в розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні. Створення трибуналу також буде на порядку денному.

Зазначимо, Британія також виступає за створення "гібридного трибуналу", противним якого є Україна. Сполучене Королівство вважає, що трибунал не повинен бути міжнародним, а натомість "інтегрованим у національну систему правосуддя України з міжнародними елементами"