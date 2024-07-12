В разговоре с 24 Каналом исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн предположил, зачем Трампу сотрудничество с Орбаном и какие риски этот союз представляет для мира.

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Орбан намеренно поехал в США после встречи с Си и Путиным

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative отметил, что совсем не случайно Орбан сначала поехал в Россию, Китай и только потом в США. Также не случайно венгерский премьер-министр не встретился с президентом США Джо Байденом, однако встретился с Дональдом Трампом.

Я думаю, что Орбан имел месседж и от Владимира Путина, и от Си Цзиньпина. К тому же очевидно, что премьер-министр Венгрии очень уважает российского президента и китайского лидера,

– сказал Эпштейн.

По его мнению, Орбана надо выбросить из НАТО и, возможно, из Евросоюза. Премьер-министр Венгрии представляет серьезную угрозу, ведь замедляет все решения, отказывается помогать Украине.

Обратите внимание! ЕС рассматривает различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Среди возможных мер – лишение страны председательства в Совете ЕС.

Зачем Трампу такой союзник как Венгрия

Венгрия – это пример как можно менять демократию. Сегодня Будапешт называет себя нелиберальной демократией. Вероятно, этого Трамп хочет в Соединенных Штатах.

Трамп хочет, что к нему относились как россияне к Путину, или китайцы к Си Цзиньпину. Чтобы люди его боялись и не смели ничего говорить против него,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Сейчас есть партнерство между Трампом и Орбаном. Далее они будут искать себе союзников, в частности, среди Марин Ле Пен во Франции, Найджел Фарадж в Великобритании.