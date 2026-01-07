Зеленский предположил, что может встретиться с Трампом в ближайшее время
- Владимир Зеленский предположил, что может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.
- Зеленский хочет обсудить с Трампом детали вопроса гарантий безопасности для Украины от США.
Владимир Зеленский заявил, что он может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Эта коммуникация уже может состояться в ближайшее время.
Об этом сообщает президент Украины во время общения с журналистами.
Когда Зеленский может встретиться с Трампом?
Владимир Зеленский отметил, что, по его мнению, в ближайшее время он может встретиться с Дональдом Трампом.
Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, может где-то еще. Посмотрим, какие планы у президента (США – 24 Канал),
– сказал украинский лидер.
Глава государства подчеркнул, что также считает, что сможет узнать от Дональда Трампа ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины от США, а также продлятся ли они больше, чем 15 лет.
Кстати, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус отметил в эфире 24 Канала, что позитив в вопросе гарантий безопасности для Украины от США заключается в том, что наше государство может ожидать двухпартийное согласие в американском Конгрессе по этому вопросу. Ведь именно парламент США должен проголосовать за соответствующий закон.
Какой была последняя встреча Зеленского и Трампа?
Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом 28 декабря 2025 года. Она прошла в имении американского лидера в Мар-а-Лаго, что во Флориде.
После разговора с украинским лидером президент США заявил, что Украина получит сильные гарантии безопасности с активным участием европейцев. Также, по словам главы Белого дома, Украина будет иметь значительные экономические выгоды и потенциальное богатство после окончания войны.
"РБК-Украина", со ссылкой на источники в команде президента, писало, что эта встреча Зеленского с Трампом была содержательной. Однако она требует дополнительной проработки, учитывая важность обсуждаемых вопросов.