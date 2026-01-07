Зеленский предположил, что может встретиться с Трампом в ближайшее время

Владимир Зеленский заявил, что он может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Эта коммуникация уже может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами.

Когда Зеленский может встретиться с Трампом?

Владимир Зеленский отметил, что, по его мнению, в ближайшее время он может встретиться с Дональдом Трампом.

Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, может где-то еще. Посмотрим, какие планы у президента (США – 24 Канал),

– сказал украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что также считает, что сможет узнать от Дональда Трампа ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины от США, а также продлятся ли они больше, чем 15 лет.

Кстати, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус отметил в эфире 24 Канала, что позитив в вопросе гарантий безопасности для Украины от США заключается в том, что наше государство может ожидать двухпартийное согласие в американском Конгрессе по этому вопросу. Ведь именно парламент США должен проголосовать за соответствующий закон.

