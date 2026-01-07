Зеленський припустив, що може зустрітися з Трампом найближчим часом

Володимир Зеленський заявив, що він може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Ця комунікація вже може відбутися найближчим часом.

Коли Зеленський може зустрітися з Трампом?

Володимир Зеленський зазначив, що, на його думку, найближчим часом він може зустрітися з Дональдом Трампом.

Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, може десь ще. Подивимось, які плани у президента (США – 24 Канал),

– сказав український лідер.

Глава держави підкреслив, що також вважає, що зможе дізнатися від Дональда Трампа відповідь на запитання щодо гарантій безпеки для України від США, а також чи триватимуть вони більше, ніж 15 років.

До речі, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус зазначив в етері 24 Каналу, що позитив у питанні гарантій безпеки для України від США полягає у тому, що наша держава може очікувати двопартійну згоду в американському Конгресі щодо цього питання. Адже саме парламент США має проголосувати за відповідний закон.

Якою була остання зустріч Зеленського та Трампа?