Зеленський припустив, що може зустрітися з Трампом найближчим часом
- Володимир Зеленський припустив, що може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.
- Зеленський хоче обговорити з Трампом деталі питання гарантій безпеки для України від США.
Володимир Зеленський заявив, що він може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Ця комунікація вже може відбутися найближчим часом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування із журналістами.
Коли Зеленський може зустрітися з Трампом?
Володимир Зеленський зазначив, що, на його думку, найближчим часом він може зустрітися з Дональдом Трампом.
Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, може десь ще. Подивимось, які плани у президента (США – 24 Канал),
– сказав український лідер.
Глава держави підкреслив, що також вважає, що зможе дізнатися від Дональда Трампа відповідь на запитання щодо гарантій безпеки для України від США, а також чи триватимуть вони більше, ніж 15 років.
До речі, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус зазначив в етері 24 Каналу, що позитив у питанні гарантій безпеки для України від США полягає у тому, що наша держава може очікувати двопартійну згоду в американському Конгресі щодо цього питання. Адже саме парламент США має проголосувати за відповідний закон.
Якою була остання зустріч Зеленського та Трампа?
Володимир Зеленський мав зустріч із Дональдом Трампом 28 грудня 2025 року. Вона пройшла у маєтку американського лідера у Мар-а-Лаго, що у Флориді.
Після розмови з українським лідером президент США заявив, що Україна отримає сильні гарантії безпеки з активною участю європейців. Також, за словами глави Білого дому, Україна матиме значні економічні вигоди та потенційне багатство після закінчення війни.
"РБК-Україна", з посиланням на джерела в команді президента, писало, що ця зустріч Зеленського з Трампом була змістовною. Однак вона потребує додаткового опрацювання, зважаючи на важливість обговорених питань.