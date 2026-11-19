Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

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Как Ушаков оценивает встречу?

По словам российской стороны, встреча прошла хорошо, а сам Путин вышел из переговоров в отличном настроении.

В ходе беседы стороны затронули вопрос двусторонних отношений между государствами. Ушаков также сказал, что разговор касался "украинского конфликта". Как отмечают российские СМИ, "эта тема, можно сказать, была основной на встрече".

Российская делегация познакомилась с новым главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером. Переговоры длились 35–40 минут.

В то же время помощник главы Кремля подчеркнул, что никаких особо важных публичных заявлений по итогам этих контактов не прозвучало. Основное внимание сторон в настоящее время сосредоточено на подготовке к предстоящей трехсторонней встрече.

Ранее мы писали о том, что в начале встречи Дональд Трамп пожал руку Владимиру Путину и назвал его своим другом, заявил, что они уже много лет поддерживают прекрасные отношения. Американский президент выразил надежду, что переговоры принесут положительные результаты или, по крайней мере, станут их основой.

Также Трамп поприветствовал пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, похлопал его по руке и сказал, что он хорошо справляется со своей работой.