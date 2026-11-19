Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на заяву помічника російського президента Юрія Ушакова.

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Як Ушаков оцінює зустріч?

За словами російської сторони, зустріч пройшла добре, а сам Путін вийшов із переговорів у відмінному настрої.

Під час спілкування сторони порушили питання двосторонніх відносин між державами. Ушаков також сказав, що розмова стосувалася "українського конфлікту". Як зазначають російські медіа, "ця тема, можна сказати, була основною на зустрічі".

Російська делегація познайомилася з новим керівником апарату Білого дому Стівеном Міллером. Переговори тривали 35 – 40 хвилин.

Водночас помічник очільника Кремля підкреслив, що жодних особливо важливих публічних заяв за підсумками цих контактів не пролунало. Основна увага сторін наразі зосереджена на підготовці до майбутньої тристоронньої зустрічі.

Раніше ми писали про те, що на початку зустрічі Дональд Трамп потиснув руку Володимиру Путіну та назвав його своїм другом, заявивши, що вони мають чудові відносини вже багато років. Американський президент висловив сподівання, що переговори принесуть позитивні результати або принаймні стануть їхньою основою.

Також Трамп привітав речника Кремля Дмитра Пєскова, поплескавши його по руці та сказавши, що той добре справляється зі своєю роботою.