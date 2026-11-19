Про це пишуть росЗМІ.

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На початку зустрічі Трамп потиснув руку Путіну та зазначив, що в них вже "багато років чудові відносини".

Американський лідер також висловив свої очікування від цих переговорів з російським диктатором.

Думаю, ця зустріч може принести багато хорошого – або хоча б закласти для цього основу. Але я думаю, що результати будуть– сказав Трамп.