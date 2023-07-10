Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что видимых последствий встречи Путина и Пригожина пока нет.
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"Мы сейчас не видим никаких последствий от этой встречи. Очевидно, это был какой-то процесс примирения, улаживание возникшей "конфликтной ситуации". Это был мятеж, который прямо угрожал власти Путина", – подчеркнул Попович.
Что известно о встрече Владимира Путина и Евгения Пригожина после недомятежа: смотрите видео
О чем могли говорить
Военный обозреватель предполагает, что на встрече говорилось о вопросе дальнейшего сосуществования. Для того, чтобы Владимир Путин не чувствовал никаких угроз со стороны наемников и Евгения Пригожина. Для российского диктатора это важно.
Очевидно, на встрече были достигнуты договоренности о том, как дальше существовать ЧВК "Вагнера" – в какой форме и какие задачи будут выполнять наемники. И будут ли они дальше единой структурой, или будут расформированы.
Вероятно, обсуждали там вопросы дальнейшей судьбы и сосуществования Евгения Пригожина, министра обороны России Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова – главных врагов в России.
Относительно договоренностей, которые там были достигнуты, следует подождать последствий. Но я придерживаюсь мнения, что, если был один мятеж, то будет второй мятеж,
– убежден военный обозреватель.
Встреча Путина и Пригожина: что известно
- В Кремль вызвали главу ЧВК "Вагнера" и главных командиров наемников. По данным западной разведки, Евгений Пригожин встречался с российским диктатором, а также общался с командующим росгвардией Виктором Золотовым и главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
- По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, с президентом России общался как Пригожин, так и командиры вагнеровцев. Путин оценил действия ЧВК "Вагнера" на фронте и вооруженный недомятеж. Он выслушал командиров и предложил им варианты трудоустройства и боевого применения.
- Командиры наемников якобы раскаялись. Мол, убедили бункерного деда, что патриоты и солдаты российского президента.