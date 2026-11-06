Путин не пойдет на встречу с Зеленским, пока не достигнет одной цели: что задумал Кремль

Дипломат Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, при каком условии Путин может согласиться на встречу с Зеленским, почему Трамп способен оказывать давление именно на Украину и какие опасности таит в себе возможный саммит лидеров.

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Почему Путин не спешит встречаться с Зеленским

Разговоры о возможной встрече президентов Украины и России с участием Дональда Трампа активизировались на фоне обсуждения саммита "Группы двадцати" в Майами. Однако, как отметил Пристайко, американский президент не объявлял о конкретном приглашении Зеленского и Путина, а лишь ответил утвердительно на вопрос журналиста о такой возможности.

По мнению дипломата, сама встреча вполне возможна, однако ее сроки зависят прежде всего от позиции российского президента. Украина заинтересована в переговорах, ведь стремится к прекращению войны, тогда как Путин не хочет садиться за стол переговоров, если это может привести к прекращению боевых действий без выгодных для него результатов.

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Это может произойти, как только Путин этого захочет. Потому что по очевидным причинам мы хотим этого еще вчера– пояснил Пристайко.

Он предполагает, что российский лидер может затягивать процесс, пока не увидит возможности добиться хотя бы минимальных успехов на фронте. Другой вариант – осознать, что военным путем желаемого результата не будет, и тогда согласиться на переговоры.

"Путин не хочет соглашаться ни на какую встречу, которая может привести к какому-либо прекращению военных действий до того момента, пока он не сможет обеспечить минимальные достижения на фронте", – подчеркнул дипломат.

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Почему встреча может обернуться давлением на Украину

Отдельный риск, по словам Пристайко, заключается в том, что Дональд Трамп может попытаться быстрее достичь договоренностей, убеждая не Россию, а Украину пойти на уступки. Дипломат объясняет это логикой так называемого "самого низко висящего плода" – когда сторона, от которой проще получить согласие, становится первой мишенью для давления.

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И в данном случае на этих переговорах может сложиться так, что именно Украина станет тем самым плодом, который висит на дереве ниже всех. И для того, чтобы добиться прогресса, американский президент задумается, кого проще убедить: Путина или оказать давление на Украину– отметил он.

Пристайко предупреждает, что такое давление может касаться американской военной и технологической поддержки, в частности поставок систем Patriot и работы Starlink. В то же время Украина должна заранее определить свои "красные линии" и понимать, на какие компромиссы готова пойти, а какие уступки неприемлемы.

Нашим аргументом должны быть наши "красные линии", которые мы будем сдавать поочередно. Мы можем сдать эту линию, если добьемся, условно говоря, прекращения огня на год и так далее– пояснил дипломат.

По его мнению, Украине важно не полагаться только на личные договоренности лидеров или дипломатическое давление, а иметь четко проработанную позицию, подкрепленную военной стойкостью, поддержкой общества и помощью партнеров.