Так считает первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как Кислица оценивает заявления Трампа?

Сергей Кислица указал, что не может комментировать слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о встрече президентов Украины и России, потому что не знает контекста, в котором они были сказаны, что важно.

У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И он действительно, хочется верить, растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение,

– заявил он.

По его мнению, "можно играть" с друзьями и коллегами, однако относиться таким образом к президенту Дональду Трампу не стоит. Он напомнил, что вопрос саммита лидеров поднимали еще во время первых переговоров.

По его словам, российская делегация не говорила, что такой встречи никогда не будет, но россияне "искажали логику украинской стороны", выдвигая условие выполнять их требования. Впрочем, он считает, что должно быть иначе.

"Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот. Иначе мы будем так еще годами встречаться. И это то, что нужно российской стороне", – добавил Кислица.

Украинский дипломат добавил, что Россия пытается выстроить "инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить это Дональду Трампу вместо реального решения вопроса окончания войны.

"Я думаю, что в Вашингтоне, где работают умные люди – и аналитики, и политики – уже поняли, что их водят за нос. И ждать до 2 сентября – это слишком долго, ведь ежедневно гибнут люди", – подчеркнул Сергей Кислица.