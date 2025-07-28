Так вважає перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як Кислиця оцінює заяви Трампа?

Сергій Кислиця вказав, що не може коментувати слова міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про зустріч президентів України та Росії, бо не знає контексту, в якому вони були сказані, що важливо.

У мене немає першоджерела його слів, можливо, він має на увазі користь від трьох проведених зустрічей у Стамбулі. Можливо, він відчуває, що шанс на таку зустріч зростає. І він дійсно, хочеться вірити, зростає, тому що Москва усвідомлює, що у Вашингтона уривається терпець,

– заявив він.

На його думку, "можна гратися" з друзями та колегами, проте ставитися таким чином до президента Дональда Трампа не варто. Він нагадав, що питання саміту лідерів порушували ще під час перших переговорів.

За його словами, російська делегація не казала, що такої зустрічі ніколи не буде, але росіяни "спотворювали логіку української сторони", висуваючи умову виконувати їхні вимоги. Втім, він вважає, що має бути інакше.

"Тут мусить бути логіка, що правитель Кремля має чітко сказати всім своїм підлеглим, що вони мають оформити принципові домовленості лідерів, а не навпаки. Інакше ми будемо так ще роками зустрічатися. І це те, що потрібно російській стороні", – додав Кислиця.

Український дипломат додав, що Росія намагається вибудувати "інфраструктуру безкінечних розмов" і запропонувати це Дональду Трампу замість реального розв'язання питання закінчення війни.

"Я думаю, що у Вашингтоні, де працюють розумні люди – і аналітики, і політики – вже зрозуміли, що їх водять за ніс. І чекати до 2 вересня – це занадто довго, адже щодня гинуть люди", – наголосив Сергій Кислиця.