Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что Путину это нужно для собственной выгоды.

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Почему для Путина так важна встреча с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин действительно хотел бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Однако его намерение не обусловлено желанием остановить войну.

У Путина сейчас есть главная задача – не сорвать встречу с Трампом. Она для него очень важна, чтобы была картинка, мол, Путин попал в "высшую лигу" и встретился с самым влиятельным человеком в мире – Дональдом Трампом, и сидит с ним "на равных". Конечно, это просто картинка, не более,

– отметил Игорь Яковенко.

В то же время Владимир Путин не планирует договариваться о мире или перемирии. Самое важное для него – сам факт встречи, чтобы продемонстрировать, что якобы никакой изоляции не существует.

"Путин боится сказать что-то, что Трампу не понравится. Путин ему старательно льстит, говорит приятные вещи. Хотя он плохо образован и не слишком умен, но очень опытный вербовщик – длительный опыт КГБ дается в знаки. Поскольку у Путина нет возможности запугать или нажать на Трампа, он пытается влиять через лесть", – отметил журналист.

Такую стратегию российского диктатора четко демонстрирует, в частности, его недавнее заявление о том, что у Трампа в 2020 году якобы "украли победу на выборах". И, мол, если бы не произошло этого – то и "войны не было бы". Кроме того, что Путин делает вид будто бы россияне не вели войну против Украины до 2022 года, он также подыгрывает риторике Трампа об "украденной победе". Хотя в США доказали, что никаких фальсификаций на тогдашних выборах не было.

Напомним, что ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей готовности к встрече с Владимиром Путиным. Последний раз президент США упоминал об этом Всемирном экономическом форуме в Давосе, где отметил, что хотел бы в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы закончить войну в Украине.