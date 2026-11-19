Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Китае проходит после выборов в Конгресс США, существенно ограничивших политические возможности американского президента. В то же время Кремль пытается использовать международные переговоры для возвращения Путина в круг влиятельных мировых лидеров, несмотря на украинские удары по российским объектам и продолжение войны.

Adv

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала объяснил, почему Трампу будет сложнее соглашаться на требования Кремля и какую роль в этом будут играть Конгресс и его ближайшее окружение. Он также оценил возможность остановки войны по линии фронта, реакцию Вашингтона на удары по Крымскому мосту и ситуацию вокруг дальнейшей помощи Украине.

популярные видео

Трамп больше не может игнорировать Конгресс

В Китае Си Цзиньпин продемонстрировал Путину его место, в то время как Дональд Трамп хочет встретиться с ним тет-а-тет. Зачем американскому президенту такая встреча и о чем они могут говорить?

Реклама

Мы тоже внимательно следим за тем, как ведет себя Трамп по отношению к Путину. Напомню, это их первая встреча после позорной встречи 15 августа 2025 года на красной дорожке на Аляске. С тех пор многое изменилось, поэтому важно смотреть не только на рукопожатие или слова американского президента, но и на обстоятельства, в которых он сегодня находится.

То есть Трамп может попытаться вернуть "дух Анкориджа" и организовать своеобразный "Анкоридж-2" в Китае?

Вполне возможно. Но давайте взглянем на реалии. С тех пор много воды утекло, и она была разной – и мутной, и прозрачной. За это время произошло очень много событий, изменивших положение самого Трампа. Его поведение, конечно, настораживает американскую политическую элиту, но сегодня он уже не находится в таком свободном положении, как раньше.

Реклама

В первую очередь это связано с результатами выборов 3 ноября. По моему мнению, Трамп потерпел полный провал и потерял значительную часть своего влияния на Конгресс. Новый состав законодательного органа заработает 3 января 2027 года, а до этого осталось совсем немного времени. И это первое, что сегодня влияет на решение американского президента.

Второй фактор – угрозы со стороны демократов и изменение поведения республиканцев, в том числе крыла партии, которое ориентируется на политическое наследие Рональда Рейгана. Многие из них уже не чувствуют прежнюю зависимость от Трампа, ведь следующий большой избирательный цикл состоится в 2028 году. Тогда снова будут переизбирать всю Палату представителей и треть Сената, а президентский срок самого Трампа будет постепенно приближаться к завершению.

Сегодня значительное количество конгрессменов, уже снявших свои маски, однозначно присоединяются к умеренным демократам, которые категорически против внешней политики Трампа, особенно в отношении Украины– подчеркнул Пинкус.

Реклама

Уже подготовлен проект предоставления Украине помощи на двухпартийной основе в размере 15 миллиардов долларов. Я особо подчеркиваю: это именно помощь, а не продажа вооружений. И то, что такую инициативу поддерживают представители обеих партий, чрезвычайно важно для Украины.

По тем результатам выборов, о которых мы сейчас говорим, демократы могут получить 56 мест в Сенате, а республиканцы – 44. Это очень существенное изменение политического баланса. Сенат принимает участие в решении финансовых вопросов, в том числе связанных с помощью, а также утверждает или отклоняет кандидатуры судей, послов и членов президентского кабинета. Поэтому Трамп вынужден будет учитывать его позицию.

И теперь вернемся к тому, как американский президент ведет себя в Китае. Вы правильно обратили внимание на контраст между его отношением к Путину и поведением Си Цзиньпина. Трамп демонстрирует российскому диктатору гораздо больше расположения, чем китайский лидер.

Реклама

При этом Си Цзиньпин уже встречался с Путиным примерно за час до того, как принимал Трампа в аэропорту. Они общались около часа или полутора и выступили против санкций и тарифной политики американского президента. Это понятно, ведь торговые войны и ограничения негативно сказались и на Китае, и на России.

Но самое интересное не это. Важно, как Си Цзиньпин обращается с Путиным на глазах у журналистов и команды Трампа. Пекин демонстрирует свое отношение к российскому диктатору публично, в то время как американский президент продолжает проявлять к нему благосклонность.

Есть еще один очень важный момент, пока не проявившийся в полной мере, но за которым мы внимательно следим. Речь идет о Стиве Миллере, который получил чрезвычайно влиятельную роль в окружении Трампа. Ранее он был связан с вопросами национальной безопасности, а теперь, по той информации, которую мы имеем, его полномочия значительно выросли.

Реклама

Его влияние может распространяться на кадровые назначения, формирование зарубежных делегаций и подготовку встреч президента. Даже государственный секретарь Марко Рубио, имеющий близкие отношения со Стивом Миллером, будет находиться в системе принятия решений, на которую тот может влиять. Поэтому нам важно понять, какую позицию Миллер займет по отношению к Украине.

Стив Миллер до сих пор ни разу не высказывался негативно по поводу помощи Украине. Мы за ним этого не наблюдали. В то же время от него будет зависеть, с кем будет встречаться Трамп, какие будут назначения, какие делегации будут отправляться за границу. Скорее всего, и в отношении Украины это также будет зависеть от Стива Миллера– объяснил общественный деятель.

Буквально сегодня утром один из моих источников предположил, что Стив Миллер может занять позитивную позицию по отношению к Украине. Раздалось даже утверждение о его личном негативном отношении к Трампу. Но пока это только разговоры, и я не хочу выдавать их за установленный факт. Мы должны увидеть, как возможные изменения проявятся в конкретных действиях американской администрации.

Реклама

Миллер вряд ли будет оставаться нейтральным. Он может стать своеобразным "серым кардиналом" или же открытым сторонником более справедливого политического курса. Также ходят слухи, что Трамп ради договоренностей с демократами может даже пожертвовать Питом Хегсетом. Предстоит еще много событий, которые могут повлиять на состав и поведение президентского окружения.

Но вернемся к встречам в Китае. Я не ожидаю от них немедленного прорыва. В то же время важно, что Трамп и Си Цзиньпин встречаются в условиях двух крупных войн: российской агрессии против Украины и войны, связанной с Ираном, которая может обостриться еще сильнее. Китайский лидер не может оставаться в стороне от этих процессов.

Путин, конечно, очень хотел бы представить свое участие в переговорах как историческое событие. Есть даже такие сравнения, что он стремится оказаться в роли Сталина в 1945 году, когда за столом переговоров сидели Рузвельт, Черчилль и Сталин. Российскому диктатору очень хотелось бы продемонстрировать собственному населению, что он вместе с Трампом и Си Цзиньпином решает судьбу мира.

Реклама

Особенно это важно для него сейчас, когда Украина продолжает наносить удары по российским объектам. Мы видим атаки на Крымский мост, нефтеперерабатывающие заводы, проблемы с горючим и очереди на заправках. На мой взгляд, все это усугубляет недовольство внутри России, и Путину необходимо создавать для своего населения картину международного успеха.

Казалось бы, Путину было бы прекрасно показать миру: посмотрите, не так уж плохо у нас дела. Я вот с самим Трампом сижу, с самим Си. Мы решаем судьбу мира. Черта лысого! Уже с порога Си Цзиньпин показал Путину его место– заявил Пинкус.

Но тогда возникает другой вопрос: почему сам Трамп демонстрирует Путину гораздо более благосклонное отношение, чем хозяин встречи? Буквально за полчаса до нашего эфира я обсуждал это с человеком, к оценкам которого очень внимательно прислушиваюсь. Я часто критически отношусь к поведению Трампа, но мой собеседник посоветовал не торопиться с выводами.

Он обратил внимание на то, что положение Трампа после выборов стало гораздо хуже. Есть угрозы, связанные с расследованиями и возможным преследованием представителей его администрации. Поэтому даже если Трамп хотел бы и дальше подыгрывать Путину, политические обстоятельства уже не позволяют ему действовать так свободно, как раньше.

Мне говорят: охлади свой пыл, не надо так преувеличивать. Трамп не царь, он не может делать все, что желает. Ему не дадут, даже если он захочет. Трамп сегодня не может играть в поддавки с Путиным– рассказал Пинкус.

Конечно, у меня остаются вопросы к поведению американского президента. Почему в последние месяцы он продолжал подыгрывать Путину? Почему не вводил отдельные санкции, о которых сам говорил и допускал возможности экономических контактов с Россией?

Например, была история с двумя танкерами, перевозившими российское дизельное топливо в США. По информации, которую мы обсуждали, именно двухпартийное сопротивление не позволило реализовать эти поставки. Танкеры сменили курс и направились в Бразилию. После этого разговоры о таких поставках прекратились.

Трамп одновременно продолжал делать заявления о возможных территориальных уступках Украины. Но мне объясняют, что его нынешняя игра может наконец оказаться не в пользу Путина. Если он встретится с российским диктатором в Китае, то, скорее всего, будет говорить о прекращении войны по нынешней линии фронта.

Почему? Потому что не только Владимир Зеленский категорически против передачи украинских территорий России. Европа также поддерживает Украину, и Трамп не может просто проигнорировать позицию европейских партнеров.

Мы видим и некоторые изменения в распределении внешнеполитических полномочий американской администрации. Трамп, по сообщениям, остановил инициативу Джей Ди Венса провести переговоры с представителями иранского руководства по поводу возможного перемирия. Зато вопрос внешней политики он передает Марко Рубио, который неоднократно отмечал важность Европы для международной безопасности.

Позиции Рубио и Венса по отношению к Европе существенно отличаются. Сегодня же Европа и Украина имеют общую позицию относительно требований Путина. Это означает, что американский президент должен учитывать не только свои желания, но и позицию своих партнеров и нового Конгресса.

Поэтому я склоняюсь к мнению тех экспертов, которые не ожидают от Трампа больших уступок Путину. Даже если он захочет это сделать, ему будет очень сложно. К тому же, он сам заинтересован в договоренностях с Конгрессом, ведь должен решать вопросы, связанные с политическими угрозами для него и его окружения.

Я не ожидаю, что встреча в Китае завершится подписанием каких-либо крупных соглашений. Прорыва, вероятнее всего, не будет. Но позитивом может стать обсуждение уменьшения ядерного потенциала трех крупнейших ядерных держав. Сам Трамп уже поднимает этот вопрос.

Кроме того, несмотря на предыдущие утверждения его окружения, Украина будет среди тем переговоров. Трамп сам сообщил перед вылетом, что планирует отдельный разговор об Украине. И насколько я понимаю, это касается как контактов с Си Цзиньпином, так и возможной встречи с Путиным.

Путину могут предложить остановить войну по линии фронта

Виткофф и Кушнер, по сообщениям медиа, предупредили Кремль, что после выборов в Конгресс условия мирного соглашения могут ухудшиться для России. Может ли Трамп использовать это на переговорах с Путиным и предложить договоренность сейчас?

Уступка, о которой мы можем говорить, – это то, что уже озвучивал Владимир Зеленский. Речь идет о замораживании войны по нынешней линии фронта. Вот это и есть уступка. Но Кремль пока не принимает такой вариант и продолжает требовать, чтобы Украина передала России весь Донбасс.

Слушайте, мало ли чего Путин хочет. Ситуация изменилась, и теперь он должен учитывать не только свои требования, но и политические процессы в Соединенных Штатах. После 3 ноября время, по моему убеждению, начало работать против российского диктатора.

У Путина нет выбора, и время работает сегодня уже не в его пользу. До сих пор оно работало на него, а теперь после 3 ноября – против него. Это главный козырь Трампа сегодня против Путина– подчеркнул Пинкус.

Американский президент может объяснить Путину, что сейчас у него еще остается возможность влиять на переговоры. Но после 3 января, когда начнет работать новый Конгресс, его свобода действий будет более ограниченной.

По сути Трамп мог бы предложить российскому диктатору хотя бы прекратить стрельбу и согласиться на замораживание войны. Сделать это он может в своем привычном стиле – с комплиментами, приятными словами, демонстрацией личной привязанности. Меня не очень интересует форма, если это действительно позволит добиться результата.

Пусть сладкими словами, комплиментами, как Трамп умеет делать в адрес всех диктаторов мира, не только Путина, пусть он достигнет какого-то результата. Нас сегодня устраивает замораживание линии фронта, чтобы остановить стрельбу. Вот мы этого хотим. Пусть с этого он начнет– объяснил общественный деятель.

Кстати, Си Цзиньпин также, по сообщениям китайских СМИ, выступает за остановку войны в Украине. И это очень важно, ведь Китай оказывает значительное влияние на Россию. В то же время вопрос Украины тесно связан с событиями в Иране и Персидском заливе.

Иран в последнее время значительно нарастил производство ракет и беспилотников. Мы говорим не только о количестве, но и о развитии отдельных видов вооружений, в частности, баллистических ракет. По моему убеждению, Россия помогает Ирану в этом направлении. О такой поддержке, по имеющимся сообщениям, говорят и американские, и израильские разведывательные структуры.

Поэтому мы видим, насколько связаны эти конфликты между собой. Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы одновременно обострялась война в Украине и ситуация в Персидском заливе. Для Китая это создает серьезные экономические и политические опасности.

Очень многое будет зависеть от способности Дональда Трампа убедить китайского лидера, что сотрудничество с Соединенными Штатами выгоднее продолжения поддержки авторитарных режимов. Но для этого Вашингтону придется предложить Пекину нечто конкретное.

Конечно, самым большим подарком для Си Цзиньпина был бы Тайвань. Однако, насколько я понимаю, эта тема не внесена в повестку переговоров. И это правильно, ведь вопрос Тайваня существует уже много лет, тогда как войны в Украине и вокруг Ирана нуждаются в немедленном решении.

Трамп имеет и другие рычаги влияния на Китай. Прежде всего, это торговые тарифы, которые он может существенно снизить. Если сегодня они, по тем оценкам, которые мы обсуждаем, колеблются в пределах 25-50%, то уменьшение, например, до 15% было бы чрезвычайно выгодным для Пекина.

В следующем году в Китае пройдут важные политические события внутри Коммунистической партии. Я не сомневаюсь, что Си Цзиньпин сохранит свои позиции, но у него тоже есть внутренние оппоненты. И для него было бы очень важно продемонстрировать улучшение экономической ситуации.

Посмотрите на темпы экономического роста соседних стран. Индия демонстрирует рост ВВП более чем на 5%, Филиппины – примерно на 6%, также развивается Вьетнам. На этом фоне китайская экономика по оценкам, о которых я говорю, растет медленнее, чем хотелось бы ее руководству. К тому же у Китая есть серьезные проблемы в сфере недвижимости.

Не случайно вместе с Трампом в Китай прибыл Илон Маск. Его компании могут расширять производство на китайской территории, в частности, речь идет о заводах Tesla. Ранее обсуждалась возможность перенесения части производства в Индию, чего Пекин, конечно, не хотел бы.

Кроме того, есть вопросы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, высоких технологий и космических разработок. Все это представляет значительный интерес для Китая и может являться частью более широких договоренностей с Соединенными Штатами.

Я считаю, что у Трампа есть хорошие рычаги, которыми он может воспользоваться, чтобы перекрыть главный кислород путинского режима. Это Китай. Именно Китай сегодня может одним махом остановить войну в Украине. Одним только звонком, одним словом: заканчивай, мне это надоело, прекращай. И все. Мы на это очень надеемся– заявил Пинкус.

Но я не ожидаю, что это произойдет уже 19 ноября. Эта встреча может стать только началом процесса. Хотелось бы надеяться, что он приведет к остановке войны еще в этом году, возможно, в декабре. Но это лишь надежда, а не гарантия.

Речь идет о прекращении боевых действий по нынешней линии фронта без передачи России украинских территорий. Ни пяди земли не нужно отдавать из-за фантазии Путина об изменении политических границ Европы.

Кремль продолжает выдвигать старые требования, в частности, относительно членства Украины в НАТО, присутствия войск Альянса вблизи российских границ и других вопросов европейской безопасности. Раздаются даже абсурдные идеи по Финляндии и НАТО. Но все это уже принадлежит прошлому, подобные подходы не соответствуют нынешней ситуации.

Поэтому возможный личный разговор Трампа с Путиным будет важным прежде всего тем, сможет ли американский президент донести до российского диктатора новые обстоятельства. Мы должны увидеть, что он скажет Путину о прекращении войны, украинских территориях и дальнейших отношениях России с Западом.

У Трампа остаются иллюзии относительно сотрудничества с Кремлем

Появилась версия, что США могли ограничивать работу Starshield, зная о подготовке украинской операции против Крымского моста. Почему в Вашингтоне до сих пор могут негативно реагировать на удары Украины по символически важным для Путина объектам?

Беда состоит в другом. В голове Дональда Трампа до сих пор остаются иллюзорные планы экономического сотрудничества с путинским режимом. Я уже не раз говорил, что пока рядом с ним находятся такие люди, как Стив Виткофф и Джаред Кушнер, разговоры о возможных деловых договоренностях с Путиным не прекратятся.

Вы думаете, они просто так ездят на переговоры? Конечно, нет. У этих людей постоянно возникают идеи о возможностях сотрудничества с Россией. Там есть нефть, газ, Арктика, нефтегазовая инфраструктура, а также "Северный поток". Они продолжают размышлять, как можно было бы использовать эти ресурсы для совместных экономических проектов.

Имеется также европейская нефтегазовая инфраструктура, часть которой ранее была связана с Россией. Отсюда возникают разнообразные фантастические планы о возможных договоренностях и распределении экономических интересов. Я не верю, что эти проекты реализуются, но такие идеи, по-моему, до сих пор существуют в окружении Трампа.

Пока существуют Виткоффы и Кушнеры, деловые отношения с диктатором Путиным будут оставаться в силе. В этом беда. У Путина есть нефть, газ, Арктика. Есть "Северный поток", которым можно пользоваться. Есть много фантастических планов, которые никогда не сбудутся, но у этих людей они еще остаются в головах– объяснил Пинкус.

Посмотрите хотя бы на то, как некоторые американские представители ведут себя во время поездок в Москву. Они соглашаются принимать символические подарки, фотографироваться в куртках с надписью "Россия" и демонстрируют такую приверженность Кремлю, которую я считаю абсолютно неприемлемой. Ведь речь идет о богатых и влиятельных людях, которые должны понимать, с кем они имеют дело.

И на этом фоне Трамп продолжает предлагать Путину определенные перспективы экономического сотрудничества. Мол, соглашайся на наши условия, а мы потом вместе будем что-то развивать, вернем Россию в международные форматы и откроем новые возможности. Я считаю такие планы оторванными от реальности.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что украинские удары вглубь России якобы не останавливают ее войска, а лишь сплачивают российское общество. Как вы оцениваете такую позицию, учитывая постоянные российские атаки по Украине?

Это остатки старой политики Трампа, которая существовала до 3 ноября. Но теперь она уже не будет работать так, как раньше. Конгресс не позволит американской администрации беспрепятственно проводить подобный курс.

Мы хорошо знаем характер Трампа. Он поддерживает сильнейшего. И именно поэтому удары Украины по Крымскому мосту могут изменять его тональность по отношению к нашему государству. Американский президент не может игнорировать, что Украина демонстрирует собственные военные и технологические возможности.

Мы ведь знаем характер Трампа. Он поддерживает сильнейшего. Удары Украины по Крымскому мосту меняют тон самого Трампа. Он не может это игнорировать. Совершенно нет– подчеркнул Пинкус.

Украина сегодня показывает, что способна самостоятельно разрабатывать вооружение и проводить сложные операции. В частности, речь идет об ударах по Крымскому мосту, которые, как утверждается, удалось провести без использования американского Starlink. Это демонстрирует, что наши возможности не ограничиваются только западной помощью.

И если россияне попытаются восстанавливать переправу, у Украины, как я считаю, будет возможность продолжать свои операции. Трамп это понимает. Он уже положительно оценивал успехи украинских военных, и эти слова нельзя отделять от того, что происходит сейчас.

Американский президент также знает об украинских разработках в сфере противодействия беспилотникам. Украина готова продавать или обменивать собственные технологии, в частности на ракеты для систем Patriot. Речь идет о чрезвычайно перспективных антидроновых решениях, которые могут быть интересны Соединенным Штатам.

Все это вместе с изменениями в Конгрессе дает мне основания смотреть на будущее с определенным оптимизмом. Я также не думаю, что Си Цзиньпин после переговоров с Трампом не продемонстрирует желание обсуждать завершение войны в Украине.

Есть эксперты, которые считают, что Китай заинтересован в продолжении войн в Европе и на Ближнем Востоке, чтобы Соединенные Штаты были вынуждены тратить на них ресурсы и меньше внимания уделяли Тихоокеанскому региону. Но я с такой оценкой не соглашаюсь.

Я так не считаю. Си Цзиньпин очень умный политик, он прекрасно понимает, что сегодня мы подошли к точке, которая может стать точкой невозврата. Надо заканчивать эту войну с Путиным– сказал общественный деятель.

На мой взгляд, китайский лидер может предложить Трампу более широкие экономические договоренности. Например, снижение американских тарифов, доступ к микрочипам, высоким технологиям и разработкам в сфере искусственного интеллекта. Стороны могли бы совместно работать над прекращением войн в Украине и Персидском заливе.

Я бы очень хотел, чтобы именно в таком направлении развивались переговоры. И если сам Трамп не придет к такому решению, возможно, его окружение, в частности, Стив Миллер, подскажет ему подобный путь. Ведь внутренние проблемы США и международные конфликты тесно связаны, и американскому президенту придется думать о своем политическом наследии.

Полагаю, что стоит начать хотя бы с прекращения боевых действий по нынешней линии фронта. После этого можно будет говорить о дальнейших шагах. Другого реалистичного варианта быстро остановить стрельбу я сейчас не вижу.

В то же время в Республиканской партии все больше влиятельных политиков открыто критикуют Трампа. Например, сенатор Том Коттон, оказывающий значительное влияние в партии, резко выступил против переговоров с Путиным. Он задал вопрос, как можно вообще договариваться с человеком, которого он называет преступником.

Подобные настроения показывает и губернатор Флориды Рон Десантис. Я считаю его одним из потенциальных будущих лидеров Республиканской партии. Мне даже кажется интересной возможность политического тандема Марко Рубио и Десантиса. Оба, на мой взгляд, могут играть важную роль в дальнейшем развитии партии.

Я лично находился на политическом мероприятии, где присутствовал Десантис. Мы обсуждали многие вопросы – от экономики до будущего Республиканской партии. И я вижу, что внутри партии происходят изменения, которые могут иметь положительные последствия для Украины и Израиля.

Поэтому сегодня я настроен оптимистично, хотя не ожидаю прорыва от переговоров 19 ноября в Китае. Они могут начать процесс деэскалации международной ситуации, который будет в значительной степени зависеть от контактов руководителей двух крупнейших экономик мира – США и Китая.

В США идет борьба за военную помощь Украине

По сообщениям NBC News, республиканцы могут пытаться убрать из оборонного бюджета США на 2027 год положение о военной помощи Украине, передаче разведданных и новые санкции против России. Действительно ли поддержка Украины может стать предметом партийного торга в Вашингтоне?

Я не верю в такой сценарий. Подобные сообщения могут появляться довольно часто, но следует смотреть на реальные политические возможности сторон. Даже если некоторые республиканцы захотят провести такие изменения, я сомневаюсь, что им удастся это сделать до завершения работы нынешнего состава Конгресса.

Вы говорите, что окончательный текст законопроекта может быть утвержден уже в первую неделю декабря. Но у демократов есть собственная повестка дня, свои политические приоритеты и планы. И даже находясь до конца года в меньшинстве, они способны сопротивляться решениям, которые сочтут неприемлемыми.

Это неправда, друзья мои. Такие слухи будут появляться очень часто. Даже если республиканцы захотят, они не успеют до конца ноября – декабря это сделать. У демократов тоже есть своя программа, свой план– убежден Пинкус.

Я также хотел бы обратить внимание на республиканцев, последовательно поддерживающих Украину. Один из них – Брайан Фицпатрик, чрезвычайно важная фигура в американской политике. Он участвовал в подготовке инициатив, направленных на ограничение торговли США с Россией.

В частности, обсуждалось создание нового законодательного механизма, запрещающего администрации Трампа расширять экономические отношения с Москвой. Но возник вопрос, зачем принимать новый закон, если существуют ограничения, введенные еще в 2022 году. На мой взгляд, необходимо прежде всего обеспечивать выполнение действующих норм.

Я уже упоминал историю с танкерами, перевозившими российское дизельное топливо. По той информации, которую мы имеем, именно существующие ограничения и политическое сопротивление позволили остановить их поставки в США. Это пример того, что Конгресс и действующее законодательство могут влиять на решения американской администрации.

Поэтому я не стал бы воспринимать любую публикацию о возможном сокращении помощи как окончательное решение. Американские медиа также заинтересованы во внимании аудитории, а сообщения о политических конфликтах привлекают читателей и зрителей. Но нужно отличать политические слухи от уже принятых решений.

Помощь Украине узаконена Конгрессом. Как они сейчас могут это отменить? Не смогут, не наберут необходимое количество голосов. И я не верю, что это может произойти. Совершенно не верю– заявил общественный деятель.

Что касается Майка Джонсона, я не считаю, что он обязательно пойдет на такие шаги. В целом, он неоднократно демонстрировал положительное отношение к Украине. Конечно, был очень тяжелый период в 2024 году, когда американская помощь была задержана примерно на шесть месяцев.

Тогда Джонсон, по-моему, подыграл Трампу, и это стало серьезной проблемой для Украины. Мы помним, насколько сложными были те месяцы и какие потери несли украинские военные и гражданское население. Я считаю, что со временем он осознал последствия той задержки.

Но сейчас положение Джонсона тоже меняется. Если он будет покидать пост спикера, его зависимость от Трампа может уменьшиться. Он должен думать о собственной дальнейшей политической карьере, а также об отношении к нему со стороны избирателей и религиозных общин.

Джонсон – евангельский христианин, а это влиятельная часть американского общества. Я обратил внимание на сообщение о существенном снижении поддержки Трампа среди евангелистов. По озвученным оценкам, она могла упасть до 17%, хотя эти данные, конечно, нужно рассматривать в контексте конкретных опросов.

Для многих верующих американцев вопрос войны против Украины имеет не только политическое, но и моральное значение. Они видят страдания украинского населения и разрушения, которые влечет за собой российская агрессия. Поэтому поддержка политиков, готовых подыгрывать Кремлю, может становиться все более проблематичной.

Трампа сегодня не поддерживают, потому что он, как говорят эти люди, игнорирует жизнь настоящих христиан, какими являются украинцы. Путин же уничтожает христианство в центре Европы. Вот такое мнение евангелистов. И Джонсону этого не простят, если он продолжит подыгрывать агрессору– подчеркнул Пинкус.

Поэтому я не ожидаю, что вопрос военной помощи Украине можно будет просто использовать в качестве предмета торга между партиями. Политическая ситуация в Вашингтоне уже изменилась, и после начала работы нового Конгресса эти изменения станут еще более заметными. Я надеюсь, что это позволит усилить поддержку Украины и ограничить возможности тех, кто рассчитывает на договоренности с путинской Россией.

Пинкус спрогнозировал, чем завершится встреча Трампа и Путина: смотрите видео