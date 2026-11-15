КНДР направила с визитом в Москву одного из ближайших соратников Ким Чен Ына

Об этом 15 ноября сообщило белорусское СМИ NEXTA Live.

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Что известно о визите?

Секретарь ЦК правящей партии Чо Ен Вон прилетел в российскую столицу по приглашению заместителя председателя Рады Безопасности России Дмитрия Медведева. В аэропорту северокорейских гостей встречали депутат Госдумы Андрей Климов и посол КНДР в России.

Делегация КНДР прибыла в Москву: смотрите видео

Пока официально не раскрывают цель и программу этого визита.

Отмечается, что с 2024 года Москву и Пхеньян связывает договор о взаимной военной помощи. Результатами этого сотрудничества уже стали поставки вооружения из КНДР и появление северокорейских военных в Курской области.

Напомним, западные СМИ писали, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоятся трехсторонние переговоры Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Встреча пройдет в рамках саммита АТЭС и и станет первым совместным саммитом лидеров США, Китая и России в истории.