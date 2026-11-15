КНДР відправила з візитом до Москви одного з найближчих соратників Кім Чен Ина

Про це 15 листопада повідомило білоруське медіа NEXTA Live.

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Що відомо про візит?

Секретар ЦК правлячої партії Чо Йон Вон прилетів до російської столиці на запрошення заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва. В аеропорту північнокорейських гостей зустрічали депутат Держдуми Андрій Клімов та посол КНДР в Росії.

Делегація КНДР прибула до Москви: дивіться відео

Наразі офіційно не розкривають мету та програму цього візиту.

Зазначається, що з 2024 року Москву та Пхеньян пов'язує договір про взаємну військову допомогу. Наслідками цієї співпраці вже стали поставки озброєння з КНДР та поява північнокорейських військових у Курській області.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали, що 19 листопада в китайському Шеньчжені відбудуться тристоронні переговори Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Зустріч пройде на полях саміту АТЕС і стане першим спільним самітом лідерів США, Китаю та Росії в історії.