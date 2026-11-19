Трамп рассчитывает на поддержку Китая в вопросе прекращения войны в Украине / GettyImages
Дональд Трамп объявил о совместном с президентом Китая Си Цзиньпином стремлении положить конец войне в Украине. К диалогу лидеров впоследствии присоединится российский диктатор Владимир Путин.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидером Китая 19 ноября.
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Позиция Трампа и Си по поводу войны
Американская сторона рассчитывает на посредничество и содействие Пекина в достижении мира.
Мы стремимся помочь в урегулировании ситуации, связанной с войной между Россией и Украиной. Мы хотели бы, чтобы она закончилась... Чуть позже сюда прибудет президент Путин, и у нас состоится трехсторонняя встреча
Трамп выразил надежду, что предстоящая встреча лидеров США, Китая и России "может быть успешной".
Отдельно американский президент обратил внимание на потери в результате боевых действий. Трамп подчеркнул, что каждый месяц война уносит жизни тысяч людей, в частности на фронте.
Хотелось бы увидеть ее завершение, думаю, могу сказать это от нас обоих. Тысячи, преимущественно солдат, гибнут каждый месяц
Лидер Соединенных Штатов заявляет, что рассчитывает на помощь китайской стороны на пути к завершению войны России против Украины.
Перед переговорами с Си Цзиньпином Дональд Трамп успел встретиться с Владимиром Путиным. Американский президент публично заявил, что между ними уже "много лет прекрасные отношения", и назвал российского диктатора своим другом. Их диалог длился менее часа.
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