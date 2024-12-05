Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Зеленский провел "замечательный разговор" по телефону с Трампом

Украинская делегация встретилась с советниками Трампа

Встреча состоялась в Вашингтоне. Источники агентства сообщили, что в ней приняли участие Майк Уолтц, которого Трамп планирует назначить советником по вопросам нацбезопасности, и Кит Келлог – кандидат на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России.

Дополнительных подробностей собеседник агентства не предоставил. Команда новоизбранного президента США не ответила на просьбу прокомментировать встречу.

Заметим, что накануне министр иностранных дел подтвердил визит Ермака в США на встрече с командой Трампа. Андрей Сибига отметил, что контакт на уровне руководителя ОП важен, в частности, для установления отношений с руководителями новой администрации.

Кстати, 4 декабря сотрудники Комитета по ассигнованиям Сената США провели встречу с украинской делегацией, – представителями САП, НАБУ и Высшего антикоррупционного суда. Об этом рассказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, ранее известной как твитер.

Эта встреча была сосредоточена на вопросах прозрачности и эффективности использования финансовой помощи, которую США предоставляют Украине.

"Приверженность Украины к независимости ее антикоррупционных институтов способствует обеспечению прозрачности использования иностранной помощи США", – подчеркнула Бриджит Бринк.