Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что встреча состоится в Константиновском дворце в первой половине дня. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Что известно о переговорах?

В Кремле заявили, что ключевой темой этой заранее согласованной встречи станет российско-украинская война. Вместе с кремлевским диктатором на переговорах будет присутствовать его представитель Кирилл Дмитриев. В то же время Ушаков отметил, что у Москвы не было контактов с Зеленским во время предыдущих встреч по Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что полностью урегулировать войну в Украине без участия Киева невозможно. По его словам, кто-то с украинской стороны обязательно должен принять соответствующее решение.

Перед поездкой в Россию американский дипломат провел переговоры в Осло с украинской делегацией. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре рассказал, что Виткофф представит предложения по мирному урегулированию и идею трехстороннего саммита. Политик отметил, что специальный посланник предложит российскому диктатору прямые переговоры с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Напомним, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров утверждал, что Москва не пойдет на уступки в политических вопросах ради экономических соглашений с США. В то же время Дональд Трамп заявил, что для достижения согласия лидерам не обязательно находиться в одной комнате, поскольку договоренности можно заключить и иным путем.