Украинский президент прокомментировал свою встречу с лидером Венгрии, который известен своими заявлениями с пророссийскими нарративами. Владимир Зеленский отшутился в ответ на вопрос о встрече с Орбаном.

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Лидеры поздоровались

Орбан неоднократно делал заявления, которые откровенно повторяли российские нарративы. Венгерский политик даже встретился с Владимиром Путиным летом 2024 года. Он также призвал к переговорам между Украиной и Россией на условиях Москвы.

Мы поздоровались. Это уже хорошо,

– сказал Зеленский о встрече в Евросовете.

Больше он не раскрыл никаких деталей.

Во время выступления в Европарламенте премьер Венгрии Виктор Орбан призвал к "контактам" с Россией. Он обвинил Европейский Союз в том, что он "влез в войну".

Венгерский политик призвал к изменению стратегии в отношениях с Москвой.