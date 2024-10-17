Український президент прокоментував свою зустріч із лідером Угорщини, який відомий своїми заявами із проросійськими наративами. Володимир Зеленський віджартувався у відповідь на питання про зустріч із Орбаном.

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Лідери привітались

Орбан неодноразово робив заяви, які відверто повторювали російські наративи. Угорський політик навіть зустрівся із Владіміром Путіним влітку 2024 року. Він також закликав до переговорів між Україною та Росією на умовах Москви.

Ми привіталися. Це вже добре,

– сказав Зеленський про зустріч у Єврораді.

Більше він не розкрив жодних деталей.

Під час виступу у Європарламенті прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав до "контактів" з Росією. Він звинуватив Європейський Союз у тому, що він "вліз у війну".

Угорський політик закликав до зміни стратегії щодо відносин з Москвою.