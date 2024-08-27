В этом уверен глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 27 августа, передает 24 Канал.

Смотрите также Главное с пресс-конференции Зеленского 27 августа: онлайн-трансляция

"Мы видели сколько раз встречался Путин с лидером Китая"

Ермак отметил, что украинская сторона уже общалась с Индией, Аргентиной, Бразилией, африканскими государствами и тому подобное.

Остается только встретиться с лидером Китая. Я уверен, что это произойдет,

– сказал председатель ОП.

По его словам нейтральная позиция Китая предусматривает в любом случае эту встречу.

"Потому что мы видели сколько раз встречался кремлевский диктатор с лидером Китая", – добавил Андрей Ермак.

К слову, ранее в Китай с визитом ездил глава МИД Дмитрий Кулеба. Поговаривают, что его поездка приблизила встречу Зеленского и Си, а отношения Украины и Китая вышли из стадии "заморозки".