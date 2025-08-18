18 августа, 22:39
Изображен не только Зеленский и Трамп: на стене в Белом доме перед встречей вывесили коллаж
Основные тезисы
- В Белом доме были вывешены коллажи с фотографиями.
- Они содержат фотографии со встречи Трампа и Зеленского и не только.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, имели совместную встречу в Вашингтоне. Известно, что накануне их встречи в Белом доме вывесили коллажи с фото.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналистку телеканала FoxNews Нану Саджаи.
Что изображено на коллажах в Белом доме?
На стене Белого дома, возле зала ожидания украинской делегации, разместили фотоколлаж, который состоит из 4 фотографий.
Там разместили 2 фотографии Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Также там изображены еще 2 фотографии с саммита на Аляске с главой Кремля.
Коллаж в Белом доме / Фото Наны Саджаи
Что еще было в Белом доме во время встречи?
- В Овальном кабинете перед началом закрытых переговоров установили большую карту Украины, о чем пишет издание ВВС.
- Указывается, что на ней в частности обозначены контролируемые Россией территории.
- В ВВС предполагают, что это может стать аргументом для давления на Зеленского по вопросу обмена территориями.