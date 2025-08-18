Дональд Трамп и Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, имели совместную встречу в Вашингтоне. Известно, что накануне их встречи в Белом доме вывесили коллажи с фото.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналистку телеканала FoxNews Нану Саджаи.

Что изображено на коллажах в Белом доме?

На стене Белого дома, возле зала ожидания украинской делегации, разместили фотоколлаж, который состоит из 4 фотографий.

Там разместили 2 фотографии Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Также там изображены еще 2 фотографии с саммита на Аляске с главой Кремля.



Коллаж в Белом доме / Фото Наны Саджаи

Что еще было в Белом доме во время встречи?