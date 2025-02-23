По мнению политолога Олега Постернака, которое он высказал 24 Каналу, это вполне возможно. В то же время администрация Дональда Трампа отмечает, что до того, как должна состояться встреча на высшем уровне, США и Украине нужно достичь определенного прогресса.

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Украинская власть должна это сделать

Политолог отметил, что Трамп проведет встречу с президентом Украины тогда, когда будет иметь максимальный пиар-эффект от нее.

Трамп продает сам факт встречи с собой как определенный серьезный информационный повод, чтобы улучшить свое впечатление в глазах американского общества. А он этим дорожит,

– подчеркнул Постернак.

Украинской власти, по словам политолога, будет трудно достичь личной встречи Трампа и Зеленского. Однако она должна это сделать.

К слову. Президент Украины заявил, что его "наибольшее волнение" связано с тем, чтобы личная встреча Дональда Трампа состоялась сначала с украинской стороной, а лишь затем с Путиным. Зеленский отметил, что если президент США раньше встретится с главой Кремля, чем с ним, это будет "опасно".

Это позволит немного выровнять определенное впечатление от предательства Украины со стороны США, которое может усилиться в сознании части Украины, конечно, на радость россиянам и Кремлю. Особенно, если эта встреча состоится перед общением Трампа и Путина,

– подчеркнул он.

Однако, по его мнению, желание Зеленского быстро встретиться с Трампом и интенсифицировать подписание соглашения о недрах может свидетельствовать о еще одной вещи. Украинской власти известно, что Трамп планирует очень скоро встретиться с Путиным.

Если встреча с главой Кремля состоится до встречи Трампа с президентом Украины, это будет символизировать полное изменение отношения США к Восточной Европе. А приоритетность России перед Украиной станет убедительным необратимым фактом,

– предположил Олег Постернак.

Именно с этим, добавил политолог, и связано желание президента Зеленского сейчас наладить этот диалог.

Добавим, что в материале Bloomberg отмечается о деталях заключения соглашения о минералах. По данным издания, украинская сторона предложила изменения в первый вариант договора, которые должны быть выгодны и для Киева, и для Вашингтона. Также договор об ископаемых Зеленский обсудил со спецпосланником Китом Келлогом. Как отмечает издание, украинская власть предложила подписать соглашение в присутствии президентов США и Украины.