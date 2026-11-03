Прямая встреча Зеленского с Путиным сейчас несет больше рисков, чем возможностей, – политолог

Об этом в эфире 24 Канала рассказал президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко. По его словам, когда-нибудь эта встреча все-таки состоится. Но пока в ней нет смысла. И она несет больше рисков, чем возможностей.

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Россия лишь имитирует переговоры

Как подчеркнул Буряченко, на данный момент Россия не желает ни завершения войны, ни стабильного перемирия, а лишь пытается имитировать переговорный процесс. При этом в организации такой встречи может быть заинтересован Дональд Трамп, которому нужно укрепить свои электоральные позиции.

Вместе с тем в ближайшее время переговоры в Турции или в США маловероятны, поскольку Путину пришлось бы что-то дать Трампу, к чему Москва не готова.

Комментируя заявления Кремля о том, что Зеленский может позвонить Путину или приехать в Москву, эксперт подчеркнул, что этого делать нельзя ни в коем случае.

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Кто же прилетит в Москву? Только та сторона, которая, по сути, принимает условия капитуляции. Я думаю, что это абсолютно очевидно– отметил Буряченко.

Почему встреча Зеленского и Путина опасна: смотрите видео 24 Канала

Не меньшую угрозу для украинской стороны представляет и обычный телефонный разговор между лидерами. Диктатор, очевидно, использует факт разговора для внешнеполитических манипуляций.

Если такой телефонный разговор состоится, мы с вами четко понимаем, что никаких реальных результатов со стороны России не будет. Но у Путина появится прекрасная возможность показать Трампу, что якобы идет диалог, возобновились трехсторонние рабочие группы. Эта имитация может продолжаться ровно столько, сколько это будет нужно России– отметил Буряченко.

Добавим, что политтехнолог Тарас Загородний пояснил, почему встреча Зеленского и Путина маловероятна. Российский диктатор вряд ли пойдет на такой для себя риск.