Пряма зустріч Зеленського з Путіним зараз несе більше ризиків, ніж можливостей, – політолог

Про це в ефірі 24 Каналу розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. За його словами, колись ця зустріч таки відбудеться. Але наразі в ній немає сенсу. І несе вона більше ризиків, ніж можливостей.

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Росія лише імітує переговори

Як наголосив Буряченко, наразі Росія не бажає ані завершення війни, ані стабільного перемир'я, а лише намагається імітувати перемовний трек. При цьому в організації такої зустрічі може бути зацікавлений Дональд Трамп, якому потрібно підсилити свої електоральні позиції.

Натомість найближчим часом перемовини в Туреччині чи в США малоймовірні, оскільки Путіну довелося б щось дати Трампу, до чого Москва не готова.

Коментуючи заяви Кремля, що Зеленський може зателефонувати Путіну або приїхати до Москви, експерт наголосив, що цього робити не можна в жодному випадку.

Хто ж прилетить до Москви? Тільки та сторона, яка, по суті, приймає умови капітуляції. Я думаю, що це абсолютно очевидно– зазначив Буряченко.

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Чим небезпечна зустріч Зеленського і Путіна: дивіться відео 24 Каналу

Не менші загрози для української сторони становить і звичайний дзвінок між лідерами. Диктатор, очевидно, використає факт розмови для зовнішньополітичних маніпуляцій.

Якщо така телефонна розмова відбудеться, ми чітко з вами розуміємо, що ніяких реальних результатів з боку Росії не буде. Але в Путіна з'явиться прекрасна можливість показати Трампу, що нібито йде діалог, відновилися тристоронні робочі групи. Ця імітація може продовжуватись рівно стільки, скільки це буде потрібно Росії– зазначив Буряченко.

Додамо, політтехнолог Тарас Загородній пояснив, чому зустріч Зеленського та Путіна є малоймовірною. Російський диктатор навряд чи піде на такий для себе ризик.