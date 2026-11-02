"Загроза втрати влади": політтехнолог пояснив, чому Путін не зустрінеться із Зеленським

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Тарас Загородній.

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Чому Кремль уникає прямих контактів

За його словами, безпосередній контакт із Києвом означатиме для Москви офіційне визнання міжнародної суб'єктності України. Крім того, сама Туреччина є членом НАТО, що створює для російського керівництва додаткові ризики.

Як пояснив експерт, російська геополітична парадигма повністю побудована на хибному твердженні, ніби Україна є лише об'єктом для розподілу між великими державами, а не повноцінним учасником світової політики. Саме тому особиста зустріч з українським лідером на нейтральному або міжнародному майданчику вважатиметься в Москві політичною катастрофою.

Загородній зауважив, що будь-яка спроба вести рівноправні переговори з українським керівництвом сприйматиметься російськими елітами як слабкість, яка може призвести до зміни режиму в Кремлі.

Чому небезпечно вести перемовини з Китаєм напряму

Також політтехнолог проаналізував спроби втягнути офіційний Пекін у переговорний процес і попередив про значні загрози від прямої комунікації з комуністичним керівництвом КНР під час бойових дій.

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Якщо ми напряму будемо спілкуватися з Китаєм, це привід, щоб нам припинити допомогу. Скажуть, що з міркувань національної безпеки не можуть допомагати, тому що ми з їхнім ворогом хочемо виходити на якісь стосунки. Це дуже небезпечно– наголосив Загородній.

На думку експерта, будь-який діалог із Пекіном наразі має відбуватися виключно через посередництво Європейського Союзу. Залучення ж китайського бізнесу та фінансових ресурсів до відновлення української економіки слід відкласти на період після завершення бойових дій.

Аналізуючи напругу навколо Тайваню, експерт додав, що Китай наразі свідомо не йде на прямий конфлікт зі США, вичікуючи виснаження західних ресурсів через війну Росії проти України. Водночас поштовхом до можливої військової ескалації в Азії може стати зростання внутрішньої економічної кризи в самій КНР.

Напередодні Володимир Зеленський зазначив, що готовий зустрітися в Туреччині за посередництва президента Реджепа Таїпа Ердогана для вирішення принципових питань, які не вдається погодити делегаціям.