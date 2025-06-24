Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, озвучив, что сейчас Трамп чувствует себя очень уверенно, почивая на лаврах успеха бомбардировок ядерных объектов в Иране и роли, которую он отвел себе в этом процессе.

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Трамп получит то, что хотел

Шансы на то, что диалог Трампа с Зеленским в Гааге во время саммита НАТО состоится, по мнению Бессмертного, довольно велики. Руководитель ОПУ Ермак провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио и обсудил возможность такой встречи двух лидеров.

"Европейцы подготовили два варианта действий: либо встреча с Зеленским и обсуждение вопроса о продаже Украине боеприпасов, ракетных комплексов, систем ПВО; или их индивидуальная работа (совместно с Украиной) с окружением Трампа относительно того, чтобы его убедить в этих действиях", – озвучил дипломат.

Как отметил Бессмертный, сегодня уже ни Европа, ни Украина даже не говорят о какой-то безвозмездной помощи от США, говорится о ее покупке. Чтобы это произошло, европейцы приложили довольно серьезный бюджет.

Сегодня в течение дня озвучиваются цифры, если не общие от НАТО, то от отдельных стран. А это свидетельство того, что Трамп получит то, что он хотел. Он стремился зарабатывать, в том числе на войне,

– отметил дипломат.

Отметим, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что встреча Трампа с Зеленским в Гааге несет риски для Украины и озвучил какие именно. Он высказал мнение, что их беседа не будет предметной, поскольку, с его слов, Трамп не готов продавать оружие Украине, как и давить на Россию, которая отказывается от перемирия.