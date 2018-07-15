Встреча Путина и Макрона: появилась важная деталь
Президент Франции Эммануэль Макрона во время встречи с Владимиром Путиным не станет приглашать президента РФ на саммит Большой семерки.
Об этом пишет Reuters.
Как отметили источники издания, Макрон не будет приглашать Путина, поскольку прогресса в выполнении Минских соглашений нет.
Читайте также: "Макрон, не молчи!": В Киеве под посольством Франции митинг в поддержку Сенцова
Добавим, Макрон и Путин должны встретиться в рамках Чемпионата мира по футболу 2018.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет25 февраля , 11:01
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти25 января , 15:38
Путин ответит на предоставление "Джавелинов" Украине, но не так, как раньше, – политолог2 мая , 22:58
Украинские туристы уже более суток не могут вылететь из Египта: в МИД назвали причину28 апреля , 13:14