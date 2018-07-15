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Встреча Путина и Макрона: появилась важная деталь

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Макрон и Путин
Макрон и Путин / Фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрона во время встречи с Владимиром Путиным не станет приглашать президента РФ на саммит Большой семерки.

Об этом пишет Reuters.

Как отметили источники издания, Макрон не будет приглашать Путина, поскольку прогресса в выполнении Минских соглашений нет.

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Добавим, Макрон и Путин должны встретиться в рамках Чемпионата мира по футболу 2018.

Теги: Владимир Путин Эммануэль Макрон Новости политики
Источник: 24 Канал
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