Зустріч Путіна та Макрона: з’явилася важлива деталь
Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Путіним не запрошуватиме президента РФ на саміт Великої сімки.
Про це пише Reuters.
Як зазначили джерела видання, Макрон не запрошуватиме Путіна, оскільки прогресу у виконанні Мінських угод немає.
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Додамо, Макрон та Путін повинні зустрітися у рамках Чемпіонату світу з футболу 2018.
Джерело: 24 Канал
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