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Зустріч Путіна та Макрона: з’явилася важлива деталь

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Макрон і Путін
Макрон і Путін / Фото з відкритих джерел

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Путіним не запрошуватиме президента РФ на саміт Великої сімки.

Про це пише Reuters.

Як зазначили джерела видання, Макрон не запрошуватиме Путіна, оскільки прогресу у виконанні Мінських угод немає.

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Додамо, Макрон та Путін повинні зустрітися у рамках Чемпіонату світу з футболу 2018.

Теги: Новини політики Еммануель Макрон Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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