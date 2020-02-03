Встреча Зеленского и Эрдогана: какие соглашения подписали Украина и Турция

В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официальные Киев и Анкара подписали ряд двусторонних документов. В частности, говорится о соглашении касательно военно-финасового сотрудничества и соглашении о взаимном признании водительских прав.

По результатам заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, стороны подписали:

соглашение о военно-финансовом сотрудничестве,

Документ предусматривает финансовую помощь украинской армии от Турции. Также Киев и Анкара договорились "придать импульс" сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности в производстве и поставке самолетов АН-178.

протокол о воплощении финансовой помощи,



соглашение о взаимном признании водительских прав.

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Кроме того, руководители стратегических ведомств двух государств подписали:

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции. В документе говорится о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.

Меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли. Подписали документ руководители Министерства развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерства торговли Турции.

По словам Зеленского, это даст толчок представителям обеих стран, работающих над текстом соглашения о зоне свободной торговли. Соответствующий сигнал получат и представители межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Украинский президент добавил, что они с Эрдоганом поставили себе целью повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов.

Соглашение о сотрудничестве архивных служб Украины и Турции.

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