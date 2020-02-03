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      Импорт каспийского газа в Украину: о чем договорились Украина и Турция

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      Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / president.gov.ua

      Украина заинтересована в возможности импорта азербайджанского газа, проходящего через территорию Турции по газопроводу TANAP.

      Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом в Киеве.

      К теме: Болгария заменит российский газ на азербайджанский и американский

      Для нас важны вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы в Украину,
      – заявил Зеленский.

      Что известно о газопроводе TANAP?
      Газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу. Общая протяженность TANAP составляет 1850 км.

      Действует с июня 2018 года. Предназначен для транспортировки газа по второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз.

      Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 миллиардов – дальше в Европу.


      Карта газопровода TANAP

      Накануне стало известно, что российский "Газпром" поставил по "Турецкому потоку" первый миллиард кубометров газа в обход Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган Турецкий поток Газ Новости Турции Новости Азербайджана
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