Импорт каспийского газа в Украину: о чем договорились Украина и Турция
Украина заинтересована в возможности импорта азербайджанского газа, проходящего через территорию Турции по газопроводу TANAP.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом в Киеве.
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Для нас важны вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы в Украину,
– заявил Зеленский.
Что известно о газопроводе TANAP?
Газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу. Общая протяженность TANAP составляет 1850 км.
Действует с июня 2018 года. Предназначен для транспортировки газа по второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 миллиардов – дальше в Европу.
Карта газопровода TANAP
Накануне стало известно, что российский "Газпром" поставил по "Турецкому потоку" первый миллиард кубометров газа в обход Украины.