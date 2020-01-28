"Турецкий поток" в действии: как сейчас работает газопровод в обход Украины

Российский "Газпром" поставил одному из скандально известных газопроводов первый миллиард кубометров газа. "Турецкий поток" поставляет газ в обход Украины.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, сообщает ссылкой "Анадолу".

Интересно: Строительство "Северного потока-2" затянется надолго, – Atlantic Council

Еще примерно 46% – на турецко-болгарскую границу.

Через "Турецкий поток" в 2020 году объемы транзита российского газа через Украину уменьшатся и будут составят около 15 миллиардов кубометров. Так, Украина ежегодно будет недополучать около 450 миллионов долларов от транзита газа в Южную Европу и Турцию.

"Турецкий поток": что нужно знать

С начала 2020 года Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток". Этот газопровод проложили по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыикея на побережье Турции.

Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очереди "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.

Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию. С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция

.8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили работу газопровода.

Важно! Еще один трубопровод в обход Украины, который строит Россия – "Северный поток-2". Работы над ним пока остановились из-за санкций США, однако эксперты делают разные прогнозы относительно срока завершения. Все новости о "Северном потоке-2" – читайте здесь.



Карта "Турецкого потока"