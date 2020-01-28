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      "Турецкий поток" в действии: как сейчас работает газопровод в обход Украины

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      "Турецким потоком" поставлен первый миллиард кубометров газа / ТАСС

      Российский "Газпром" поставил одному из скандально известных газопроводов первый миллиард кубометров газа. "Турецкий поток" поставляет газ в обход Украины.

      Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, сообщает ссылкой "Анадолу".

      Интересно: Строительство "Северного потока-2" затянется надолго, – Atlantic Council

      Еще примерно 46% –  на турецко-болгарскую границу.

      Через "Турецкий поток" в 2020 году объемы транзита российского газа через Украину уменьшатся и будут составят около 15 миллиардов кубометров. Так, Украина ежегодно будет недополучать около 450 миллионов долларов от транзита газа в Южную Европу и Турцию.

      "Турецкий поток": что нужно знать

      С начала 2020 года Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток". Этот газопровод проложили по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыикея на побережье Турции.

      • Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
      • Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очереди "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.
      • Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию. С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция
      • .8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили работу газопровода.

      Важно! Еще один трубопровод в обход Украины, который строит Россия – "Северный поток-2". Работы над ним пока остановились из-за санкций США, однако эксперты делают разные прогнозы относительно срока завершения. Все новости о "Северном потоке-2" – читайте здесь.

       

      Турецький потік
      Карта "Турецкого потока"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Турции Газ Турецкий поток Новости политики
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