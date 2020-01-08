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      Путин и Эрдоган официально запустили "Турецкий поток"

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      "Турецкий поток" официально запустили Путин и Эрдоган / ТАСС

      Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". Присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

      Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в Конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, сообщает ТАСС.

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      С российской стороны в мероприятии также участвовали министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

      В зале, где состоялась церемония, присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов,
      – говорится в сообщении.

      Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию. С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция.

      Что известно о "Турецком потоке"?

      • Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
      • Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкея на побережье Турции.
      • Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.

      Турецький потік
      Карта "Турецкого потока"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Турции Новости России Газ Турецкий поток Новости политики
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