Путин и Эрдоган официально запустили "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". Присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в Конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, сообщает ТАСС.

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С российской стороны в мероприятии также участвовали министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В зале, где состоялась церемония, присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов,

– говорится в сообщении.

Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию. С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция.

Что известно о "Турецком потоке"?

Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкея на побережье Турции.

Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.



Карта "Турецкого потока"