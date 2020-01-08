Путін і Ердоган офіційно запустили "Турецький потік"

Президенти Росії і Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу "Турецький потік". Присутніми були також президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов,

Офіційна церемонія введення в експлуатацію цього об'єкта відбулася в конгрес-центрі "Халіч" в Стамбулі, повідомляє ТАСС.

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З російського боку в заході також брали участь міністр енергетики Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер.

У залі, де відбулася церемонія, були присутні також президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов,

– мовиться у повідомленні.

Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію. З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція.

Що відомо про "Турецький потік"?

Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.



Карта "Турецького потоку"