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      Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України

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      Північна Македонія та Греція вже отримують газ з "Турецького потоку" / aa.com.tr

      З початку 2020 року у Болгарію для транзиту почав надходити російський газ через "Турецький потік". Згодом у Болгарії повідомили, що через точку входу "Странджа-2" блакитне паливо вже почали отримувати Північна Македонія та Греція.

      Поставки газу з Росії через нову точку входу здійснюються успішно, заявив виконавчий директор компанії "Булгартрансгаз" Владімір Малінов. Про це повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Коболєв сумнівається у запуску "Північного потоку-2" у 2020 році: причина

      Переваги від реалізації цього проекту – це безпека і економічна доцільність. Через "Странджа-2" газ отримують і Північна Македонія, і Греція,
      – розповів Малінов.

      Він також підкреслив, що починаючи з початку року майже не надходить газ з Румунії через "Трансбалканський трубопровід". Останній також проходить територією України.

      Що відомо про "Турецький потік"?Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

      Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

      Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.

      Турецький потік
      Карта "Турецького потоку"

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Турецький потік Газ Газовий конфлікт Новини Росії Болгарія Македонія Греція Новини України
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