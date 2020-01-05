Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України

З початку 2020 року у Болгарію для транзиту почав надходити російський газ через "Турецький потік". Згодом у Болгарії повідомили, що через точку входу "Странджа-2" блакитне паливо вже почали отримувати Північна Македонія та Греція.

Поставки газу з Росії через нову точку входу здійснюються успішно, заявив виконавчий директор компанії "Булгартрансгаз" Владімір Малінов. Про це повідомляє видання "ТАСС".

До слова: Коболєв сумнівається у запуску "Північного потоку-2" у 2020 році: причина

Переваги від реалізації цього проекту – це безпека і економічна доцільність. Через "Странджа-2" газ отримують і Північна Македонія, і Греція,

– розповів Малінов.

Він також підкреслив, що починаючи з початку року майже не надходить газ з Румунії через "Трансбалканський трубопровід". Останній також проходить територією України.

Що відомо про "Турецький потік"?Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.



Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.



Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.



Карта "Турецького потоку"