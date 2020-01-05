Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины

С начала 2020 года в Болгарию для транзита начал поступать российский газ через "Турецкий поток". Впоследствии в Болгарии сообщили, что через точку входа "Странджа-2" голубое топливо уже начали получать Северная Македония и Греция.

Поставки газа из России через новую точку входа осуществляются успешно, заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Об этом сообщает издание "ТАСС".

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Преимущества от реализации этого проекта – это безопасность и экономическая целесообразность. Через "Странджа-2" газ получают и Северная Македония, и Греция,

– рассказал Малинов.

Он также подчеркнул, что начиная с начала года почти не поступает газ из Румынии через "Трансбалканский трубопровод". Последний также проходит по территории Украины.

Что известно о "Турецком потоке"?Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёй на побережье Турции.



Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.



Карта "Турецкого потока"