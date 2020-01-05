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      Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины

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      Северная Македония и Греция уже получают газ из "Турецкого потока" / aa.com.tr

      С начала 2020 года в Болгарию для транзита начал поступать российский газ через "Турецкий поток". Впоследствии в Болгарии сообщили, что через точку входа "Странджа-2" голубое топливо уже начали получать Северная Македония и Греция.

      Поставки газа из России через новую точку входа осуществляются успешно, заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Об этом сообщает издание "ТАСС".

      К слову: Коболев сомневается в запуске "Северного потока-2" в 2020 году: причина

      Преимущества от реализации этого проекта – это безопасность и экономическая целесообразность. Через "Странджа-2" газ получают и Северная Македония, и Греция,
      – рассказал Малинов.

      Он также подчеркнул, что начиная с начала года почти не поступает газ из Румынии через "Трансбалканский трубопровод". Последний также проходит по территории Украины.

      Что известно о "Турецком потоке"?Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

      Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёй на побережье Турции.

      Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.

      Турецький потік
      Карта "Турецкого потока"

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Газ Новости Украины Греция Македония Болгария Газовый конфликт Турецкий поток
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