Коболев сомневается в запуске "Северного потока-2" в 2020 году: причина

Глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается в запуске российского газопровода "Северный поток-2" в 2020 году.

Об этом Андрей Коболев сказал на брифинге во вторник. По его словам, транзит через территорию Украины может составить 75 миллиардов кубометров.

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По информации главы "Нафтогаза", Российская Федерация сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2". Именно поэтому, в 2020 году запустить его не удастся.

Он сказал, что в таких условиях объем транзита газа в 2020 году может быть больше минимально гарантированного – 75 миллиардов кубометров, а не 65 миллиардов кубометров.

Мы точно потеряем "Турецкий поток", это минус 15 миллиардов. Остается 75 миллиардов,

– сказал глава правления "Нафтогаза".

Сможет ли Россия самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских.

Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании. В то же время, он имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

Разрешение на работы, который Дания выдала 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. А у российского корабля такой системы нет.

"Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.

Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.

Отметим, что 21 декабря президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, строящих вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. После этого Allseas и приостановила работу над проектом.

Справка. "Северный потік2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.



Карта "Северного потока-2"

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

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Как отреагировали на санкции в России: