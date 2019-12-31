Коболєв сумнівається у запуску "Північного потоку-2" у 2020 році: причина

Голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сумнівається у запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у 2020 році.

Про це Андрій Коболєв сказав на брифінгу у вівторок. За його словами, транзит через територію України може скласти 75 мільярдів кубометрів.

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За інформацією глави "Нафтогазу", Російська Федерація зараз не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік-2". Саме тому, у 2020 році запустити його не вдасться.

Він сказав, що у таких умовах обсяг транзит газу в 2020 році може бути більше мінімально гарантованого – 75 мільярдів кубометрів, а не 65 мільярдів кубометрів.

Ми точно втратимо "Турецький потік", це мінус 15 мільярдів. Залишається 75 мільярдів,

– сказав глава правління "Нафтогазу".

Чи зможе Росія самостійно добудувати "Північний потік-2"

Росія не може використати свої кораблі для продовження укладання газопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських.

Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будівництво, не має дозволу на використання у територіальних водах Данії. Водночас, він має необхідне обладнання, аби завершити будівництво "Північного потоку-2".

Дозвіл на роботи, який Данія видала 30 жовтня 2019 року, передбачає що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. Натомість у російського корабля такої системи нема.

"Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво попри американські санкції.

Його росіяни використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах. Наразі "Академік Черський" перебуває на Далекому Сході Росії. Йому потрібно буде пливти 2 місяці, щоб продовжити роботи у Данії.

Відзначимо, що 21 грудня президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік , у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море. Після цього, Allseas і призупинила роботу над проєктом.

Довідка. "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.



Мапа "Північного потоку-2"

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язані з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Важливо: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

Як відреагували на санкції у Росії: