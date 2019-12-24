Медведєв про зупинку "Північного потоку-2": є альтернативні варіанти

У Росії не бачать ніякої катастрофи у санкціях США, спрямованих на зупинку будівництва "Північного потоку-2". Там впевнені, що на реалізацію проекту вони не вплинуть.

Терміни завершення будівництва може лише зміститись на декілька місяців, про це сказав прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, пише російський "Інтерфакс".

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Російський прем’єр наголосив, що "Північний потік-2" добудують, бо "ніяких сумнівів нема і зовсім трохи залишилось". При цьому він додав, що є інші варіанти завершення робіт.

У "Газпрому" є альтернативні варіанти, як це все там прокласти, ну трошки більше часу на це піде – нічого страшного. Це все одно місяці, місяць туди, місяць назад, на кілька місяців більше - ніякої катастрофи немає, особливо в умовах, коли ми домовилися з українцями по транзиту,

– сказав він.

Як відреагували у Росії на санкції?

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв точно дати відповідь на санкції США проти скандального "Північного потоку-2". Водночас там хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі". Лавров також стверджує, що газопровід "добудують – попри всі загрози".

Американські санкції розкритикували у Німеччині , своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік , у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2) через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"

Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

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Хто і що потрапляє під удар американських санкцій: