14:39
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Медведєв про зупинку "Північного потоку-2": є альтернативні варіанти

      1488 Читать новость на русском
      Є альтернативи, як добудувати "Північний потік-2", – Медведєв / ТАСС

      У Росії не бачать ніякої катастрофи у санкціях США, спрямованих на зупинку будівництва "Північного потоку-2". Там впевнені, що на реалізацію проекту вони не вплинуть.

      Терміни завершення будівництва може лише зміститись на декілька місяців, про це сказав прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, пише російський "Інтерфакс".

      Знайте більше: Скандальний "Північний потік-2" – на якому етапі будівництво зараз

      Російський прем’єр наголосив, що "Північний потік-2" добудують, бо "ніяких сумнівів нема і зовсім трохи залишилось". При цьому він додав, що є інші варіанти завершення робіт.

      У "Газпрому" є альтернативні варіанти, як це все там прокласти, ну трошки більше часу на це піде – нічого страшного. Це все одно місяці, місяць туди, місяць назад, на кілька місяців більше - ніякої катастрофи немає, особливо в умовах, коли ми домовилися з українцями по транзиту,
      – сказав він.

      Як відреагували у Росії на санкції?

      Глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв точно дати відповідь на санкції США проти скандального "Північного потоку-2". Водночас там хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі". Лавров також стверджує, що газопровід "добудують – попри всі загрози". 

      Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.

      Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2) через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"

      Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

      Читайте також: Санкції США проти "Північного потоку-2" – чому від цього виграє Україна

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
      Що робити, якщо болить горло
      сьогодні
      5390
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз Газовий контракт Газ Новини Росії Північний потік-2
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 62
      сьогодні , 13:00 Какие риски ждут украинскую экономику в 2020 году
      Сергій Фурса 586
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1056
      сьогодні , 12:00 Скільки українці сплачують на утримання держави
      Ціна держави 812
      сьогодні , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 778
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук