Медведев об остановке "Северного потока-2": альтернативные варианты

В России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Там уверены, что на реализацию проекта они не повлияют.

Сроки завершения строительства могут только сместиться на несколько месяцев, об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет российский "Интерфакс".

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Российский премьер отметил, что "Северный поток-2" достроят, поскольку "никаких сомнений нет и совсем немного осталось". При этом он добавил, что есть другие варианты завершения работ.

У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну чуть больше времени на это уйдет – ничего страшного. Это все равно месяца, месяц туда, месяц назад, на несколько месяцев больше – никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту,

– сказал он.

Как отреагировали в России на санкции?

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно ответить на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят несмотря на все угрозы".

Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово сразу сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Первые последствия санкций США против "Северного потока-2"

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ. Компания ожидает объяснений по американским санкциям.

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Кто и что попадает под удар американских санкций: