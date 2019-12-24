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      Медведев об остановке "Северного потока-2": альтернативные варианты

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      Есть альтернативы, как достроить "Северный поток-2", – Медведев / ТАСС

      В России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Там уверены, что на реализацию проекта они не повлияют.

      Сроки завершения строительства могут только сместиться на несколько месяцев, об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет российский "Интерфакс".

      Знайте больше: Скандальный "Северный поток-2" – на каком этапе строительство сейчас

      Российский премьер отметил, что "Северный поток-2" достроят, поскольку "никаких сомнений нет и совсем немного осталось". При этом он добавил, что есть другие варианты завершения работ.

      У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну чуть больше времени на это уйдет – ничего страшного. Это все равно месяца, месяц туда, месяц назад, на несколько месяцев больше – никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту,
      – сказал он.

      Как отреагировали в России на санкции?

      Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно ответить на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят несмотря на все угрозы".

      Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово сразу сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.

      Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Первые последствия санкций США против "Северного потока-2"

      Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ. Компания ожидает объяснений по американским санкциям.

      Читайте также: Санкции США против "Северного потока-2" – почему от этого выиграет Украина

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающиеся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газ Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Газовый контракт Северный поток-2
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