Медведев об остановке "Северного потока-2": альтернативные варианты
В России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Там уверены, что на реализацию проекта они не повлияют.
Сроки завершения строительства могут только сместиться на несколько месяцев, об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет российский "Интерфакс".
Знайте больше: Скандальный "Северный поток-2" – на каком этапе строительство сейчас
Российский премьер отметил, что "Северный поток-2" достроят, поскольку "никаких сомнений нет и совсем немного осталось". При этом он добавил, что есть другие варианты завершения работ.
У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну чуть больше времени на это уйдет – ничего страшного. Это все равно месяца, месяц туда, месяц назад, на несколько месяцев больше – никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту,
– сказал он.
Как отреагировали в России на санкции?
Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно ответить на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят несмотря на все угрозы".
Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово сразу сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.
Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.
Первые последствия санкций США против "Северного потока-2"
Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ. Компания ожидает объяснений по американским санкциям.
Читайте также: Санкции США против "Северного потока-2" – почему от этого выиграет Украина
Кто и что попадает под удар американских санкций:
- суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководители компаний, занимающиеся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.
Выбор редакции
-
Суммы в платежке за тепло снизятся на 30%: Зеленский требует уменьшения платы за все коммуслугисегодня , 15:20
-
Больше автономии и денег: в Украине изменят принцип финансирования высшего образованиясегодня , 15:15
-
Кто и за какие законы кнопкодавил в новой Верховной Раде – полный список: инфографикасегодня , 15:00