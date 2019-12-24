Скандальний "Північний потік-2": на якому етапі будівництво зараз

Наразі газопровід "Північний потік-2", проти якого США запровадили санкції, готовий приблизно на 93 відсотки. Оператор стверджує, що робота над ним триває.

Наразі уклали понад 2300 кілометрів з близько 2460 кілометрів, про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом газопроводу.

Цікаво: Оператора "Північного потоку-2" очолює колишній шпигун Штазі, – ЗМІ

Оператор також стверджує, що Nord Stream і 2 компанії, що підтримують проєкт, продовжують працювати над якнайшвидшим запуском проєкту в експлуатацію.

"Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік , у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"

Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Американські санкції розкритикували у Німеччині , своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.