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      Скандальний "Північний потік-2": на якому етапі будівництво зараз

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      "Північний потік-2" побудований приблизно на 93% - оператор / AP

      Наразі газопровід "Північний потік-2", проти якого США запровадили санкції, готовий приблизно на 93 відсотки. Оператор стверджує, що робота над ним триває.

      Наразі уклали понад 2300 кілометрів з близько 2460 кілометрів, про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом газопроводу.

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      Оператор також стверджує, що Nord Stream і 2 компанії, що підтримують проєкт, продовжують працювати над якнайшвидшим запуском проєкту в експлуатацію.

      "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. 

      Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"

      Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Газпром Новини Росії Газ Північний потік-2
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