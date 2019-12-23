Оператора "Північного потоку-2" очолює колишній шпигун Штазі, – ЗМІ

Гендиректор компанії Nord Stream 2 AG, яка обслуговує "Північний потік-2", Маттіас Варніг з 1974 року шпигував на радянську розвідку у Східній Німеччині Штазі. Під кодовим ім'ям "Артур" він доставляв інформацію про західнонімецькі компанії Східному Берліну.

Він також працював в уряді Німецької Демократичної Республіки у період з 1981 по 1990 роки, пише видання Der Standart.

До слова: "Північний потік-2" під санкціями: до яких маніпуляцій вдався Берлін

Пізніше Варніг працював у Дерзден Банку, який 1991 року відкрив своє відділення у Санкт-Петербурзі. У цей самий час там працював майбутній президент Росії Володимир Путін.

Двоє колишніх агентів легко знайшли спільну мову і потоваришували. Маттіас Варніг часто допомагав Путіну і в приватних питаннях.

У 2012 році російський президент наголодив його "Орденом пошани". Варніг нині є членом наглядових рад низки російських компаній, серед яких "Транснефть", "Роснефть" та "ВТБ-банк".



Варніг (у синьому галстуку) очікує зустрічі з Путіним у Петербурзі, 2014 рік

Що відомо про східнонімецьку розвідку Штазі?Штазі – відомство державної безпеки і каральний орган у Східній Німеччині, яка була підконтрольна Радянському Союзу у другій половині 20 століття.



Організація була тісно споріднена з Комітетом держбезпеки СРСР, з яким вони доволі близько співпрацювали.