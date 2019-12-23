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      Оператора "Северного потока-2" возглавляет бывший шпион Штази, – СМИ

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      Маттиас Варниг, гендиректор компании Nord Stream 2 AG / news.rambler.ru

      Гендиректор компании Nord Stream 2 AG, которая обслуживает "Северный поток-2", Маттиас Варниг с 1974 года шпионил для советской разведки в Восточной Германии Штази. Под кодовым именем "Артур" он доставлял информацию о западногерманских компаниях Восточному Берлину.

      Он также работал в правительстве Германской Демократической Республики в период с 1981 по 1990 годы, пишет издание Der Standart.

      К слову: "Северный поток-2" под санкциями: к каким манипуляциям прибегнул Берлин

      Позже Варниг работал в Дрездрен Банке, который в 1991 году открыл свое отделение в Санкт-Петербурге. В это же время там работал будущий президент России Владимир Путин.

      Двое бывших агентов легко нашли общий язык и подружились. Маттиас Варниг часто помогал Путину и в частных вопросах.

      В 2012 году российский президент наградил его "Орденом почета". Варниг в настоящее время является членом наблюдательных советов ряда российских компаний, среди которых "Транснефть", "Роснефть" и "ВТБ-банк".


      Варниг (в синем галстуке) ожидает встречи с Путиным в Петербурге, 2014 год

      Что известно о восточногерманской разведке Штази?Штази – ведомство государственной безопасности и карательный орган в Восточной Германии, которая была подконтрольна Советскому Союзу во второй половине 20 века.

      Организация была тесно связана с Комитетом госбезопасности СССР, с которым они довольно близко сотрудничали.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики СССР Новости России Владимир Путин Северный поток-2
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