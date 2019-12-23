"Северный поток-2" под санкциями: к каким манипуляциям прибегнул Берлин

Руководство Германии пыталось помешать введению американских санкций против "Северного потока-2" за несколько часов до того, как Дональд Трамп подписал документ.

До подписания Трампом оборонного бюджета МИД Германии направил Вашингтону письмо, пишет издание Bild.

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По данным издания, в письме сообщалось о том, что Украина и Россия договорились о новом транзитном контракте с 1 января 2020 года.

Что не так с сообщением?

Так, в МИД Германии заявляли, что санкции против "Северного потока-2" не нужны. Результаты же сделки обещали презентовать через день.

Официальный Берлин придумал газовое соглашение, которого не существовало в то время, считает автор материала.

Так, информация о достижении компромисса во время газовых переговоров между странами стала известна позже – вечером 20 декабря.

Оборонный бюджет на 2020 год с предусмотренными против "Северного потока-2" санкциями Сенат США принял 17 декабря. Трамп подписал его 20 декабря.

На запрос Bild в ведомстве сообщили, что на время отправки письма существовали рамочные договоренности между странами, а новая сделка должна быть согласована до конца года.

Издание также отмечает, что введение санкций поставило Украину в более выгодное положение во время переговоров с Россией. Через это Россия согласилась выплатить 3 миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража.

Первые последствия санкций США против "Северного потока-2"

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas-сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

"Северный потік2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.

Кто критикует санкции?

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