"Северный поток-2" под санкциями: к каким манипуляциям прибегнул Берлин
Руководство Германии пыталось помешать введению американских санкций против "Северного потока-2" за несколько часов до того, как Дональд Трамп подписал документ.
До подписания Трампом оборонного бюджета МИД Германии направил Вашингтону письмо, пишет издание Bild.
Обратите внимание: В Швейцарии озвучили позицию по санкциям США против "Северного потока-2": почему это важно
По данным издания, в письме сообщалось о том, что Украина и Россия договорились о новом транзитном контракте с 1 января 2020 года.
Что не так с сообщением?
- Так, в МИД Германии заявляли, что санкции против "Северного потока-2" не нужны. Результаты же сделки обещали презентовать через день.
- Официальный Берлин придумал газовое соглашение, которого не существовало в то время, считает автор материала.
Так, информация о достижении компромисса во время газовых переговоров между странами стала известна позже – вечером 20 декабря.
Оборонный бюджет на 2020 год с предусмотренными против "Северного потока-2" санкциями Сенат США принял 17 декабря. Трамп подписал его 20 декабря.
На запрос Bild в ведомстве сообщили, что на время отправки письма существовали рамочные договоренности между странами, а новая сделка должна быть согласована до конца года.
Издание также отмечает, что введение санкций поставило Украину в более выгодное положение во время переговоров с Россией. Через это Россия согласилась выплатить 3 миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража.
Первые последствия санкций США против "Северного потока-2"
Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas-сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.
Кто и что попадает под удар американских санкций:
- судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.
"Северный потік2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.
Кто критикует санкции?
Читайте также: Почему Россия не сможет возобновить строительство "Северного потока-2" своими кораблями
- Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово тут сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.
- Не замедлили с комментариями и в России. Там обещают точно дать ответ на санкции США. В то же время хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе".
Выбор редакции
-
Зимние каникулы: веселые идеи, как развлекать ребенка в праздникисегодня , 09:44
-
Возможное возобновление прямых поставок газа из России: украинские компании подписали договорысегодня , 09:25
-
Главные новости 22 декабря: выборы в ОТГ, возможный срыв обмена пленными и "праздничные" очередисегодня , 08:03