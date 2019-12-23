"Північний потік-2" під санкціями: до яких маніпуляцій вдався Берлін
Керівництво Німеччини намагалось завадити запровадженню американських санкції проти "Північного потоку-2" за кілька годин до того, як Дональд Трамп підписав документ.
До підписання Трампом оборонного бюджету МЗС Німеччини надіслало Вашингтону лист, пише видання Bild.
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За даними видання, у листі повідомлялось про те, що Україна та Росія домовились про новий транзитний контракт з 1 січня 2020 року.
Що не так із повідомленням?
- Так, в МЗС Німеччини наголошували, що санкції проти "Північного потоку-2" не потрібні. Результати ж угоди обіцяли презентувати через день.
- Офіційний Берлін вигадав газову угоду, якої не існувало на той час, вважає автор матеріалу.
Так, інформація про досягнення компромісу під час газових перемовин між країнами стала відома пізніше – ввечері 20 грудня.
Оборонний бюджет на 2020 рік із передбаченими проти "Північного потоку-2" санкціями Сенат США ухвалив 17 грудня. Трамп підписав його 20 грудня.
На запит Bild у відомстві повідомили, що на час відправлення листа існували рамкові домовленості між країнами, а нова угода має бути погоджена до кінця року.
Видання також наголошує, запровадження санкцій поставило Україну в більш вигідне становище під час перемовин з Росією. Через це Росія погодилась виплатити 3 мільярди доларів за рішення Стокгольмського арбітражу.
Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"
Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.
Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:
- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
"Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Зараз він готовий приблизно на 92%.
Хто критикує санкції?
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- Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.
- Не забарились з коментарями і у Росії. Там обіцяють точно дати відповідь на санкції США. Водночас хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі".