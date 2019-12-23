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      "Північний потік-2" під санкціями: до яких маніпуляцій вдався Берлін

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      Як Берлін намагався завадити санкціям США проти "Північного потоку-2" / AP

      Керівництво Німеччини намагалось завадити запровадженню американських санкції проти "Північного потоку-2" за кілька годин до того, як Дональд Трамп підписав документ.

      До підписання Трампом оборонного бюджету МЗС Німеччини надіслало Вашингтону лист, пише видання Bild.

      Зверніть увагу: У Швейцарії озвучили позицію щодо санкцій США проти "Північного потоку-2": чому це важливо

      За даними видання, у листі повідомлялось про те, що Україна та Росія домовились про новий транзитний контракт з 1 січня 2020 року. 

      Що не так із повідомленням?

      • Так, в МЗС Німеччини наголошували, що санкції проти "Північного потоку-2" не потрібні. Результати ж угоди обіцяли презентувати через день.
      • Офіційний Берлін вигадав газову угоду, якої не існувало на той час, вважає автор матеріалу.

      Так, інформація про досягнення компромісу під час газових перемовин між країнами стала відома пізніше – ввечері 20 грудня.

      Оборонний бюджет на 2020 рік із передбаченими проти "Північного потоку-2" санкціями Сенат США ухвалив 17 грудня. Трамп підписав його 20 грудня.

      На запит Bild у відомстві повідомили, що на час відправлення листа існували рамкові домовленості між країнами, а нова угода має бути погоджена до кінця року.

      Видання також наголошує, запровадження санкцій поставило Україну в більш вигідне становище під час перемовин з Росією. Через це Росія погодилась виплатити 3 мільярди доларів за рішення Стокгольмського арбітражу.

      Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"

      Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Зараз він готовий приблизно на 92%.

      Хто критикує санкції? 

      Читайте також: Чому Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" своїми кораблями

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Північний потік-2 Санкції Газ Новини США Дональд Трамп Новини політики
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