"Північний потік-2" під санкціями: до яких маніпуляцій вдався Берлін

Керівництво Німеччини намагалось завадити запровадженню американських санкції проти "Північного потоку-2" за кілька годин до того, як Дональд Трамп підписав документ.

До підписання Трампом оборонного бюджету МЗС Німеччини надіслало Вашингтону лист, пише видання Bild.

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За даними видання, у листі повідомлялось про те, що Україна та Росія домовились про новий транзитний контракт з 1 січня 2020 року.

Що не так із повідомленням?

Так, в МЗС Німеччини наголошували, що санкції проти "Північного потоку-2" не потрібні. Результати ж угоди обіцяли презентувати через день.

Офіційний Берлін вигадав газову угоду, якої не існувало на той час, вважає автор матеріалу.

Так, інформація про досягнення компромісу під час газових перемовин між країнами стала відома пізніше – ввечері 20 грудня.

Оборонний бюджет на 2020 рік із передбаченими проти "Північного потоку-2" санкціями Сенат США ухвалив 17 грудня. Трамп підписав його 20 грудня.

На запит Bild у відомстві повідомили, що на час відправлення листа існували рамкові домовленості між країнами, а нова угода має бути погоджена до кінця року.

Видання також наголошує, запровадження санкцій поставило Україну в більш вигідне становище під час перемовин з Росією. Через це Росія погодилась виплатити 3 мільярди доларів за рішення Стокгольмського арбітражу.

Перші наслідки санкцій США проти "Північного потоку-2"

Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт . Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

"Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Зараз він готовий приблизно на 92%.

Хто критикує санкції?

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